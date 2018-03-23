Москва, 23 марта, 2018, 16:57 — ИА Регнум. В Facebook произошел скандал с утечкой данных более 50 млн пользователей

Скриншот страницы Twitter Иванки Трамп Иванку Трамп высмеяли в социальных сетях за фотографию в медицинском халате

В Facebook произошла одна из самых масштабных утечек данных — информацию о более чем 50 млн. пользователей использовала фирма по анализу данных Cambridge Analytica для поддержки предвыборной кампании Дональда Трампа. Как сообщило издание The New York Times, источником этой информации стал Кристофер Уайли, бывший сотрудник Cambridge Analytica.

По его словам, фирма использовала данные, собранные без разрешения в начале 2014 года, для разработки компьютерной программы, которая делала прогнозы по итогам выборов. Уайли работал вместе с профессором Кембриджского университета, чтобы заполучить данные о пользователях и затем представить каждому избирателю персонализированную политическую рекламу. Для сбора данных использовали приложение, созданное Александром Коганом из Кембриджского университета.

В администрации Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности Cambridge Analytica, тем не менее на фоне этого скандала акции Facebook на фондовой бирже упали на 8%. Основатель соцсети Марк Цукерберг признал, что администрация сервиса допустила ошибки, и заверил, что его команда предпримет необходимые действия, чтобы подобная ситуация не повторилась.

А тем времени лидеры мнений покидают Facebook и призывают делать то же самое других пользователей. Так, британская трип-хоп группа Massive Attack удалила свои профили из соцсети.

«В свете такого пренебрежения FB к нашей конфиденциальности, отсутствия прозрачности и неуважения к ответственности Massive Attack временно уходит из FB», — объяснили музыканты в своём Twitter.

Создатель мессенджера WhatsApp Ян Кум и вовсе призвал всех удалить Facebook, несмотря на то, что в 2014 году социальная сеть купила WhatsApp. Кум опубликовал запись, в которой сообщил своим подписчикам, что удаляет Facebook.

«Время пришло. #deletefacebook», — написал он в Twitter.

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Скандал с обвинением Слуцкого в домогательствах набирает новые обороты

Скандал с обвинением депутата Госдумы Леонида Слуцкого (ЛДПР) продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем не только в СМИ, но и в социальных сетях. Ряд СМИ устроили бойкот и отказались работать в Госдуме, после того как комитет по этике не нашёл в действиях Слуцкого никаких нарушений. Пользователи сети по-разному отнеслись к этой новости.

«Журналисты молодцы. Ещё чуть ранее даже не верилось, что какие-то издательства в России станут бойкотировать кого-то (а тут сама Дума) из-за домогательств. Растём в сознании!» — пишет Dread Wolf.

Подобное мнение разделяют далеко не все. Часть пользователей считает, что СМИ не должны устраивать бойкот, полагаясь лишь на слова несколько журналисток.

«СМИ должны заниматься подачей новостей, а не устраивать самосуд и травлю людей», — считает Vasia.

А тем временем к СМИ присоединилась и социальная сеть «Одноклассники». В соответствующем заявлении говорится, что соцсеть «против любых проявлений насилия и домогательств», поэтому «поддерживает всех, кто готов бороться с противоправным поведением и несправедливостью». Кроме того, администрация «Одноклассников» призвала пользователей соцсети присоединиться к бойкоту.

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Иванку Трамп высмеяли в социальных сетях

Уже вторую неделю подряд семейство Трамп оказывается под прицелом социальных сетей. Если ранее под насмешки пользователей попадал Дональд Трамп-младший, то теперь в центре внимания оказалась Иванка Трамп. Советник президента США опубликовала в своём Twitter снимки, на которых она в медицинском халате проверяет уровень никотина в жидкости для электронных сигарет.

Скриншот страницы Twitter Иванки Трамп Иванку Трамп высмеяли в социальных сетях за фотографию в медицинском халате

Пользователи сети обвинили Иванку Трамп в позёрстве. По их мнению, она не должна фотографироваться в лабораторном халате в образе научного исследователя при отсутствии необходимых знаний и квалификации.

«Иванка, у тебя есть особое умение на каждой фотографии получаться так, словно ты отрепетировала свою позу заранее. Это странно», — отметил пользователь Scout 22.

«Самая тупая фотография Иванки. Посмотрите на меня, это вот я наукой занимаюсь», — пишет Клара Д.

Некоторые пользователи упрекнули Иванку Трамп в желании притвориться интеллектуалкой на фоне ученых. При этом они считают, что работа для неё — лишь повод для пиара.

«Ой! Посмотрите, Иванка одевается как научный сотрудник. На следующей неделе она оденется как госсекретарь. Не имея ни квалификации, ни надлежащих знаний», — считает Алисия.

Впрочем, были и те пользователи, которые предпочли не оставлять негативные комментарии, отмечая, что они сами выбрали такую власть.

«Я считают, что в первую очередь мы должны винить самих себя. Мы их выбрали. И мы не можем их выгнать», — подчеркнул пользователь Zoubaida.

Пользователям Facebook наглядно показали, почему в соцсети существуют «фейковые» новости

Один из пользователей Facebook решил наглядно показать, почему существуют фейковые новости и по какой причине они настолько популярны. Менеджер спецпроектов издания AIN.UA Александр Линник разместил на своей странице пост о победе в несуществующей «олимпиаде мемов». На подобный шаг его «вдохновили» «фейковые» записи о победах российских и украинских школьников в международных олимпиадах. В подражание им Александр разместил свою фотографию с надписью:

«Этого парня из черкасской школы зовут Александр Линник. Он победил во всемирной олимпиаде мемов в Горишних Плавнях (100 500 участников из 9000 стран). И про него ничего не сказал ни один крупный телеканал, ни одна крупная газета! Поддержим его репостами!»

Скриншот страницы Facebook Александра Линника Пользователь Facebook наглядно показал, почему существуют фейковые новости

В дополнение к этому он разместил картинку медали «Пурпурного Пепе» (адаптированный вариант военной медали США «Пурпурное сердце»). Всего за несколько дней запись набрала более 20 тыс. репостов. Некоторые пользователи поняли, что это шутка, однако большинство поверили Александру и даже поздравили его с победой. В конце концов менеджер признался, что это «фейковая» новость и объяснил, для чего он её разместил.

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В сети высмеяли самый долгий матч в истории КХЛ

В ночь с 22 на 23 марта в Ледовом дворце ЦСКА состоялся матч между ЦСКА и финским «Йокеритом», который стал самым долгим в истории КХЛ — игра продлилась 142 минуты и 9 секунд. Пользователей социальных сетей позабавил этот факт.

Скриншот страницы Twitter «Это хоккей!» В соцсетях высмеяли самый долгий матч в истории КХЛ

Еще во время игры они делали предположения, когда завершится матч. Некоторые считали, что это произойдет только утром, другие думали, что игра закончится только к вечеру следующего дня. В соцсетях даже начали строить планы относительно того, чем можно заняться во время встречи ЦСКА и «Йокерита». Так, пользователь Омяк предположил, что успеет защитить диплом, а Владислав М. и вовсе собрался приехать в Москву в надежде, что еще успеет посмотреть игру.

Пользователи также шутили, что игре и вовсе не суждено закончиться хотя бы потому, что вахтёр Ледового дворца ЦСКА всех выгонит из-за позднего времени.

«В четвертом овертайме придет бабушка-вахтер и всех выгонит из дворца ЦСКА: и армейцев, и «Йокерит», и ложу VIP», — написал журналист Павел Лысенков.

Но не все подошли к этому событию на такой позитивной ноте. Так, Александр Ц. отметил, что подобные матчи никак не способствуют желанию следить за хоккеем.

«Такие матчи, как ЦСКА — «Йокерит» напрочь убивают даже малейшее желание следить за хоккеем», — заключил Александр Ц.

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«Руки-базуки» сообщил об ухудшении здоровья из-за уколов синтола

Кирилл Терешин, более известный как «человек-синтол» или «руки-базуки», сообщил, что последствия искусственной модернизации тела дошли до критической точки. У себя на странице во «Вконтакте» он объявил, что удаляет профиль. Причиной тому стали сильные боли в руке, высокая температура и слова врачей об ампутации. Терешин признался, что такое состояние у него появилось после того, как он стал вкачивать синтол в плечи.

Впрочем, уже через несколько дней парень активировал страницу, чтобы поделиться с подписчиками своей болью:

«Всё, это хана, я прошу Бога, чтобы из моего тела вышел дух, я не могу терпеть боль. Вы, люди, все-таки в аду будете гореть, кто мне продолжает писать «делай дальше» и желать, чтобы руки отрезали», — сказал Терешин.

Некоторые пользователи не поверили Кириллу и заявили, что это очередная попытка хайпануть, чем когда-то уже злоупотреблял «человек-синтол». В ответ на это Терешин предложил подписчикам попросить подтверждения у его матери. Он отметил, что она постоянно плачет.

В своём Instagram парень выкладывал видео, на которых демонстрировал опухшую и покрасневшую руку, и рассказывал, как пытается привести своё состояние в норму. В одном из последних роликов он сообщил, что температура уже спала, однако в руке все еще присутствует жар, поэтому он постоянно прикладывает к ней лёд. По словам Кирилла, если его состояние не улучшится, придется делать операцию.

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Пенсионерка из Валенсии привлекла внимание соцсетей картинами, созданными в Paint

В социальных сетях активно обсуждают 87-летнюю жительницу Валенсии Кончу Гарсию Сэру, которая создаёт в редакторе Paint сложные по исполнению иллюстрации. Менее чем за месяц на профиль женщины в Instagram подписались свыше 120 тыс. человек.

Скриншот страницы Instagram Валенсии Кончи Гарсии Сэры Пенсионерка из Валенсии создаёт необычные иллюстрации в редакторе Paint

Сначала Сэра брала уроки масляной живописи, но не могла упражняться дома из-за сильного запаха красок. Тогда она начала практиковаться в Paint и выкладывала свои работы в Facebook. Вскоре одна из внучек Сэры предложила ей завести профиль в Instagram.

За четыре месяца на страницу женщины подписались около 300 человек, однако в начале марта ситуация кардинально поменялась. На профиль художницы обратил внимание один из пользователей Twitter. В своём блоге он попросил подписчиков поддержать художницу. Запись собрала почти 35 тыс. лайков и более 25 тыс. ретвитов. Благодаря этому на профиль Сэры всего за несколько дней подписались более 120 тыс. человек. Внимание на работы необычной художницы обратили и местные СМИ.

Сама Сэра не понимает, чем вызвала такой ажиотаж. Она считает, что создаёт очень простые картинки.

«Не очень я понимаю, почему рисунки привлекли столько внимания. Они же очень простые», — заявила художница изданию Vanguardia.

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