Гагарин, Смоленская область, 23 марта, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Жители Смоленской области вынуждены жить рядом с переполненным полигоном твердых бытовых отходов. Люди жалуются на невыносимый запах и опасаются, что отходы могут попасть в грунтовые воды. О ситуации 22 марта сообщила общественная организация «Зеленый патруль».

Мусорная свалка

К общественникам, как сообщается, с жалобой на нарушения при эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов, расположенного в деревне Ивашково, обратилась инициативная группа — всего 400 человек. Жители деревни Ивашково, а также соседних деревень Барышево, Столбово, Старое, Жабино и города Гагарина рассказали экологам, что буквально задыхаются от запахов гнили, гари, которые идут от свалки. По данным местных жителей, свалка уже вышла за свои границы — отходы попадают на земли лесного фонда, люди боятся, что отходы могут попасть в грунтовые воды.

По данным экологов, полигон твердых бытовых отходов в Ивашково еще к 2011 году отработал 93% своего ресурса, и тогда же местные власти приняли решение о необходимости строительства нового полигона в районе деревни Костино. К 2017 году полигон должен был выработать свой ресурс полностью, об этом ранее заявляли и районные власти, отмечает ИА REGNUM. Но, по данным на 2018 год, новый полигон так и не появился, старый не рекультивирован и продолжает работать.

«Отходы так и продолжают свозить на полигон в Ивашково, нанося непоправимый ущерб экологии района, делая жизнь местных жителей невыносимой. В связи с этим мы намерены разобраться в сложившейся ситуации и выяснить, что намерены делать власти Смоленской области для решения данного вопроса», — заявил председатель правления ОО «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

Отметим, что петиция с требованием закрыть полигон в Ивашково была размещена в сети в начале января этого года. Обращение подписали более 800 человек.

В обращении, адресованном департаменту природопользования, говорится, в частности, что запахи от старого полигона ощущаются в близлежащих населенных пунктах, в том числе в Гагарине, который расположен в пяти километрах от свалки. Ситуацию усугубляет и мясокомбинат, отходы которого, по утверждению авторов петиции, также свозится на полигон — в специальный котлован.

При этом, по данным жителей, первая очередь нового полигона (36 километров севернее Гагарина) должна была быть введена в строй в 2017 году, но на начало 2018 года работы там начаты так и не были.

Кстати, судя по сообщениям местных СМИ, проблема полигона в Ивашково далеко не нова. Год назад, в марте 2017 года, газета «Гжатский вестник» сообщала, что в территориальном управлении Роспотребнадзора ведут наблюдения за параметрами воздуха в районе полигона — в связи «с участившимися в последнее время случаями самовозгорания». Замеры проводились в деревнях Ивашково, Старое, Колесники. Тогда специалисты пришли к выводу, что параметры атмосферного воздуха соответствуют требованиям СанПиН.