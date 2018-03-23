Йошкар-Ола, 23 марта, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Марий Эл в течение месяца увеличила государственный долг республики на 1 млрд рублей. По состоянию на 1 марта 2018 года, объем долговых обязательств региона составляет 14,453 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

Долги

Рост задолженности произошел в связи с увеличение доли бюджетных кредитов в структуре госдолга республики.

Так, объем средств, привлеченных регионом от других бюджетов бюджетной системы РФ, в течение месяца вырос до 7,586 млрд рублей или на 15,1%. В структуре госдолга доля бюджетных кредитов увеличилась с 48,9% на 1 января до 52,5% в марте.

Объем средств, заимствованных в иностранных банках и кредитных организациях, составляет 4,667 млрд рублей. По сравнению с январем текущего года, сумма коммерческих кредитов не изменилась. Однако в структуре госдолга Марий Эл доля банковских кредитов сократилась с 34,7% в январе до 32,3% в марте.

Сумма государственных ценных бумаг, выпущенных республикой, на начало марта составляет 2,2 млрд рублей или 15,2% в структуре долговых обязательств. При сравнении с данными за январь и февраль объем ценных бумаг остался неизменным, но доля сократилась с 16,4% до 15,2%.

Госгарантии в структуре госдолга Марий Эл не представлены.

ИА REGNUM, государственный долг республики практически не менялся с сентября 2017 года. Республика старалась не брать новых кредитов. С начала прошлого года удалось снизить сумму задолженности почти на 3 млрд рублей.

С 1 января начала действовать программа реструктуризации бюджетных кредитов. Марий Эл в ней участвует. Однако эффект от этой программы глава республики Александр Евстифеев оценил как незначительный.

«Обслуживание кредитов — а на эти цели либо приходится брать деньги у коммерческих банков, либо изыскивать из собственных доходов — обходится в год примерно в 9−10% от суммы кредита. Если в конце следующего года бюджет республики должен погасить 755,5 млн рублей долга, значит обслуживание этого кредита обойдется в 74−75 млн рублей. Именно эту сумму мы сможем сэкономить», — пояснил Евстифеев.