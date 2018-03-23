Москва, 23 марта, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Банк России повысил свой прогноз по средней цене на нефть в 2018 — 2020 годах. Об этом сообщила на пресс-конференции 23 марта глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Нефть

«Что касается нашего среднесрочного прогноза, то мы несколько повысили предпосылки по ценам на нефть», — сказала Набиуллина.

В декабрьском прогнозе Центробанка была заложена среднегодовая цена на нефть в 2018 году на уровне $55, в 2019 году — $45, в 2020 году — $42 за баррель.

В обновлённом прогнозе предусмотрена цена на нефть на уровне$61, $55 и $50 соответственно.