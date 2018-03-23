Севастополь, 23 марта, 2018, 16:12 — ИА Регнум. В Севастополе продолжается эксперимент по внедрению безналичной оплаты проезда для горожан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель губернатора Владимир Базаров.

Марина Каширская ИА REGNUM В Севастополе мобильные терминалы оплаты установят во всем общественном транспорте

В частности, второй этап предполагает начало работы системы распространения и пополнения единых городских карт, а также оснащение мобильными терминалами всего общественного транспорта: 187 автобусов и троллейбусов, семи катеров и двух паромов с подключением их к системе безналичной оплаты проезда.

«Основная цель этого проекта — повышение удобства для горожан. Тем же льготникам больше не нужно будет предоставлять для проезда в общественном транспорте никаких удостоверений, потому что карты будут именными», — отметил чиновник, подчеркнув, что в будущем функционал карты расширят, чтобы люди могли её использовать в других насущных сферах, например, получать скидки в магазинах и записываться на приём к врачу.

Помимо этого, по его словам, внедрение новой системы позволит сэкономить бюджетные средства.

«Сегодня мы платим транспортным кампаниям за льготный провоз граждан исходя из определённой формулы, утверждённой постановлением правительства. А после ввода карты будем платить за фактически перевезённых льготников в общественном транспорте», — подчеркнул Владимир Базаров.

Напомним, безналичную карту уже тестировали в декабре 2017 года в 15 автобусах и троллейбусах.

«Введение единого проездного билета на всех видах транспорта — одна из наших главных задач. Таким образом, мы выведем из теневого оборота очень серьезные средства, которые вращаются в этой сфере в наличном, неучтённом виде. Для льготников единая городская карта будет персонифицированной, а для всех остальных — обычной», — сообщал журналистам директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

По его словам, вместе с установкой валидаторов на общественном транспорте, также будет организован телефонный центр для помощи пассажирам и развёрнуты около пяти тысяч терминалов для пополнения карт в Севастополе и Крыму.

Внедрением единой городской карты занимается ООО «Единая городская карта севастопольца», которая входит в структуру «Ростех». Стоимость проекта — 200 млн рублей.