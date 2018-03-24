Лондон, 24 марта, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Истерика Терезы Мэй последнего времени может иметь под собой вполне прагматическую подоплеку. О том, как развитие железнодорожных путей сообщения по всей Евразии и сделанная Китаем на этот процесс ставка подводит под удар старинный английский бизнес, пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Jwslubbock Тереза Мэй. Граффити в Лондоне

В связи с усилением пиратского разбоя повышаются и ставки на страхование судов, проходящих через опасные маршруты, и главное в этом деле, чтобы пираты развились в нужном месте. Такими горячими зонами являются район Сомали и Малаккского пролива. С учетом того, что суда идут там почти непрерывным потоком, прибыль Британии, издавна наложившей лапу на страховой корабельный бизнес, оказывается немалой. Так, только в первом квартале 2009 года стоимость страховки возросла в 20 раз в районе Африканского рога, в связи с участившимися пиратскими нападениями.

В этом смысле перспективы России, которая предлагает план переброски грузов по маршруту Восток-Запад быстрее, дешевле и надежнее, вполне мог стать причиной неадекватного поведения британского премьера.

Читайте подробности в статье: У Британии отжали бизнес: Истерика Мэй имеет экономические основания

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