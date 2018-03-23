Москва, 23 марта, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны производит поразительное впечатление своим деловым тоном, но обходит многие проблемы, которыми так или иначе придётся заниматься. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил политтехнолог и создатель Фонда эффективной политики (ФЭП) Глеб Павловский.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Президент обещает, что власть всё будет объяснять, но только что кризис в Волоколамске показал, что именно этого представители власти избегают, они не хотят разговаривать с людьми. Путин выступает против безответственного популизма, но этот популизм сегодня больше представлен как раз среди чиновников, чем среди оппозиции. И теперь необходима ясность по повестке следующего периода и по тому, как она будет выполняться. С моей точки зрения, это вопрос о будущем правительстве, которого нет. Вообще отсутствие сильного правительства у нас превратилось в какой-то обычай», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что существует политическая необходимость в создании сильного блока кабинета министров. В противном случае не произойдёт «рывка в развитии», о котором говорил президент. Стране необходим поворот к решениям внутренних задач, однако их невозможно будет достичь без изменений в системе исполнительной власти.

Напомним, в Москве за Владимира Путина отдали в 1,6 раза больше голосов, чем в 2012 году, — за него проголосовало 70,88% избирателей. Если на выборах в 2012 году за него отдали свои голоса более 2 млн горожан, то сейчас больше 3,2 млн человек. По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, явка в Москве составила практически 60%, превысив показатель прошлых президентских выборов практически на 2% или 300 тыс. голосов в абсолютных цифрах. Всего на избирательные участки в Москве явились более 4,5 млн человек.

По мнению директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николая Калмыкова, столь высокий результат говорит о серьёзной планке, которая была дана московским руководителям при проведении будущих выборов.

«Эта планка, которой теперь придется теперь соответствовать», — уверен эксперт.

Он также подчеркнул, что в обращении президента достаточно чётко заявлены возможные направления развития национальных проектов, по которым можно достичь глобального результата.

«И это фокусировка ресурсов, усилий в точках прорыва. И нужно будет очень постараться как государственному аппарату, так и специалистам в отраслях, дабы не просто повторять, копировать или поддерживать текущее состояние, а действительно достичь достаточно серьезного прорыва не только на сейчас, но и на будущее», — заключил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнениюпублициста, политического консультанта Анатолия Вассермана, та стратегия, которой сейчас придерживается правительство России, носит ошибочный характер, и в ближайшее время кабинет министров в обязательном порядке будет сменён. Однако насколько много перестановок ожидается, пока не известно. Также он отметил, что в обществе существует запрос на смену премьер-министра.

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