Варшава, 23 марта, 2018, 16:01 — ИА Регнум. На российско-польской границе задержан гражданин России, пытавшийся вывезти из страны 2 кг серебра. Об этом сообщило польское издание Braniewska с заголовком «Такой контрабанды давно не было».

Wm.pl Изъятое у россиянина серебро

Россиянин въехал в Польшу из Калининградской области на автомобиле. Во время детального осмотра салона сотрудники польской таможни обнаружили спрятанные металлические гранулы общей массой более 2 килограммов.

«Как заявил россиянин, это были гранулы серебра, которые должны были попасть на один из ювелирных заводов в северной Польше. Поскольку путешественник не предъявил товар для контроля, за попытку контрабанды ответит перед судом», — сообщили в Национальной налоговой администрации Гроново.

Драгоценный металл сдан на склад таможенного филиала в Гроново.