Москва, 24 марта, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Законопроект Минпромторга, предполагающий запрет на перевозку по Северному морскому пути нефти газа и угля, добытых в российской Арктике, на судах иностранного производства, может оказаться причиной немалых проблем. О том, какие проекты российских компаний оказываются под угрозой в связи с этим законопроектом, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Предшественник данного законопроекта — запрет с 1 января 2018 года перевозить грузы по СМП на внутренних рейсах судам под иностранным флагом — имел некоторые исключения. А вот в готовящемся законопроекте лазеек не предусмотрено. Преследуется благая цель: загрузить заказами отечественных корабелов, но как быть с уже заключенными заказами, например, компаниями «Новатэк» и «Газпром нефть», разместивших заказы в Финляндии? Также и Росатомфлот намерен заказать в Финляндии проект разработки судов.

Многие предприятия русской Арктики могут буквально встать, если подпадут под запрет, который окажется причиной невозможности вывоза продукции. Эта ситуация может исправиться после 2019 года, когда будут получены суда по зарубежным контрактам и успеют подтянуться российские корабелы. Так как поступить правильнее, если на карту поставлена прибыль от перевозок на целый год?

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