Чебоксары, 23 марта, 2018, 19:38 — ИА Регнум. 22 марта в Чебоксарах одновременно отметили два праздника — народный и «городской». Первый прошёл в доме дружбы народов и был открыт для всех: несколько сотен представителей различных диаспор под музыку и с танцами отмечали навруз — древний праздник весны, который символизирует начало нового года. Это первый большой праздник после президентских выборов, поэтому на нём отмечали не только приход весны, но и победу Владимира Путина. Навруз прошёл весело, легко и непринуждённо, без чиновников, но с президентами: портреты президента Владимира Путина вместе с лидерами бывших стран СНГ стояли на самых почётных местах. Оказалось, что повальное отсутствие чиновничества объяснялось его повальным присутствием на так называемом «городском празднике» (по случаю награждения отличившихся на выборах президента РФ), которое не анонсировалось и не афишировалось, что фактически делало его закрытым для рядового зрителя. При этом бурное обсуждение получило ещё более закрытое мероприятие, ставшее достоянием широкой общественности: в сеть попало закулисное видео, где высокие чины в узком кругу подпевают Наташе Королёвой: «Жёлтые-е тюльпа-а-а-ны, вестники разлуки…», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Николаева ИА REGNUM Узбекская диаспора

Наталия Николаева ИА REGNUM У Дома дружбы народов установят Знамя Победы

22 марта в Чебоксарах в открывшемся в прошлом году доме дружбы народов прошёл первый крупный праздник, собравший более 10 представителей различных диаспор, — Туркмении, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Палестины, Дагестана, Чечни, Татарии, Башкирии. К нему присоединились диаспоры, для которых праздник не является национальным, но «пришли по зову души и сердца, живём в одной многонациональной семье», отмечали гости.

«Праздник не чей-то, а общий. Он объединяет республики, народы, страны, континенты», — поясняли журналистам участники.

Отметим, навруз — один из старейших праздников на земле, который известен ещё с дозороастрийских времен, упоминается в «Авесте» и связан с культом Солнца и огня. В переводе с фарси означает «новый день» и считается праздником нового года, весеннего равноденствия и началом нового сельскохозяйственного цикла. С праздником связано несколько легенд. К примеру, в тюркских легендах говорится, что в этот день тюркский народ вышел из мифического места на Алтае — Эргенекона. По другой легенде, в этот день Заратуштра был избран богом, чтобы «принести людям счастье». В поэме «Шахнаме» говорится, что в этот день на шаха Джамшида упали лучи солнца.

Наталия Николаева ИА REGNUM Восточные красавицы

Сегодня праздник символизирует обновление природы и человека, очищение души от грехов, начало новой жизни. Перед наврузом принято выкидывать всё сломанное и ветхое, мириться с недругами, прощать обидчиков и готовиться к новому полевому сезону. Существуют также обряды очищения. В 2009 году ЮНЕСКО включил навруз в список нематериального культурного наследия человечества, а с 2010 года 21 марта стало отмечаться как «международный день навруза». Считается, что во всем мире его празднуют порядка 300 млн человек — к примеру, праздник отмечается в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Турции, Индии, Македонии, Албании, Киргизии, Марокко, в ряде регионов страны.

Наталия Николаева ИА REGNUM Навруз без бубна не бывает

Дом дружбы народов в Чебоксарах в этот день был полон гостей: двери были открыты для всех. Здесь можно было продегустировать национальные блюда, в том числе восточные сладости, примерить национальную одежду, полюбоваться танцами и песнями, даже поиграть на национальных инструментах. Здесь же была оформлена праздничная экспозиция, представляющая страны Средней Азии, с их символами — чаем, сладостями, костюмами, вышитыми работами. И в центре непременно — портреты президента России Владимира Путина с лидерами стран СНГ. И это не только дань уважения старшим, это почитание лидеров стран, которые многое сделали для того, чтобы народы жили в мире, согласии и дружбе. Как известно, главный щит от войны — сплочённость народа.

«18 марта прошли выборы президента России. И президент Туркменистана Гурбангул Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с победой и пригласил его в гости. Туркменистан очень хорошо относится к России», — говорит молодой и улыбчивый уроженец Туркмении Мухаммед Али Сабиров, который год находится в Чувашии и планирует, как и когда-то его дел, поступить на медицинский факультет.

Представители таджикской диаспоры перед оформлением своего зала первым делом установили баннер на всю стену с Владимиром Путины и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном (последний, кстати, встретил навруз в Нью-Йорке, где принял участие в мероприятиях ООН). Глава таджикского культурного центра Чувашии Абдулмаджит Гафуров, который «дал семь интервью», эмоционально благодарил лидеров двух стран за мирную жизнь, за то, что «нас в обиду не дали». По его словам, в Чувашии в настоящее время проживают более 4300 представителей таджикского народа. И навруз — праздник «общий», «хоть таджиков, хоть узбеков». Кстати, накануне навруза произошло исторического событие: Таджикистан и Узбекистан отменили безвизовый режим.

«Навруз напоминает всем нам о том, что нужно жить дружно, дружба должна быть во всём», — говорит Гафуров.

«Счастья, здоровья, чтобы всегда были в кармане деньги, жили весело, всегда поддерживали друг друга. Давайте будем держаться всю жизнь и всегда вместе», — призывал его заместитель Рустам Зиёратов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Глава таджикского культурного центра Чувашии Абдулмаджит Гафуров благодарит президентов двух стран и журналистов

В узбекской экспозиции — национальная одежда, вышитые вручную ковры, дорогая посуда. Молодой студент Алишер Эргашев рассказывает, что учится на врача и уже пять лет живёт в Чувашии, так как «народ здесь добрый». И за это время русский новый год тоже стал частью его жизни:

«Оба праздника отмечаю, они по масштабу для меня равнозначные».

Наталия Николаева ИА REGNUM Председатель узбекского культурного центра Чувашии Абдували Ергашев

В это время заиграла чувашская музыка. Удалой гармонист, лихо перебирая известные чувашские мотивы, сразу привлёк к себе внимание: его тут же окружили, а самые смелые пустились в пляс, адаптируя восточные танцы под чувашские наигрыши. На смену гармонисту пришли бубны, которые раздавались из разных углов и под ритм из аплодисментов образовывался танцевальный «водоворот». Музыка не смолкала: танцевала не только молодёжь, но и старейшины. Музыка и танец — словно часть ДНК этих народов, ярким свидетельством чему являются и президенты: в тот же день, 22 марта, туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедова предстал перед своими жителями поющими и с гитарой. Выяснилось, впрочем, это было его поздравление с 8 марта, которое на центральном телевидении было показано спустя полторы недели.

Возле туркменской экспозиции в глаза бросались не только портреты лидеров. На полстены — картина с рысаками.

«Это не лошади, это кони, — дипломатично поправляет меня Сабиров. — Одним из символов России является медведь, а у нас — овцы и кони. У нас даже пословица такая: как проснулся — поздоровайся сначала с овцой, затем — с конём. Потому что туркменский мужик без коня — не мужик».

Наталия Николаева ИА REGNUM Перед выступлением

К празднику присоединились и другие диаспоры. К примеру, первокурсник из Чечни Висраил Хаманаев в подарок подготовил вместе с напарницей чеченский танец.

«Если у нас праздник, то они тоже приходят к нам. Здание дома дружбы народов — не просто фундамент и стены, это дружба народов, которые находятся далеко от своей малой родины», — говорит студент, отмечая, что следит не только за новостями с Кавказа, но и мировой повесткой:

«Хорошо, что в Сирии помогаем живущим там мирным людям. По поручению главы Чечни более 500 детей и женщин из Сирии было вывезено».

И рассуждает о лидерах стран:

«Вообще, президент, лидер — всегда уважаем. Если мы не будем уважать своих лидеров, то какая страна будет? Она просто развалится. Мы сами должны показать, что мы любим и уважаем своего президента, чтобы другие уважали так, как мы», — говорит Висраил Хаманаев, подчёркивая, что 18 марта голосовал за Путина, так как «соперников у нашего Владимира Владимировича не было».

Наталия Николаева ИА REGNUM Представители туркменской диаспоры

Председатель азербайджанского конгресса России в Чувашии Азис Бадиров отметил, что навруз — «праздник души, праздник любви», пожелав «здоровья чтобы в нашем доме всегда была дружба, чтобы друг друга уважали и помогали». Председатель узбекского культурного центра Чувашии Абдували Ергашев подчеркнул, что это «праздник весны, чисто народный праздник».

Наталия Николаева ИА REGNUM Концерт завершился танцами: в пляс пустились дети, молодёжь, старейшины

Действительно, чиновников на нём, за исключением замминистра культуры, не было — да и тот довольно быстро исчез. На что председатель совета старейшин при главе Чувашии Лев Кураков констатировал, что «должности приходят и уходят, а простые люди остаются при высоких должностях, потому что они очень честные, порядочные».

В это время в ледовом дворце «Чебоксары Арена» сыпались награды: после выборов «прошла церемония вручения государственных наград и награждение активистов», добровольцев и волонтёров, активных граждан и бюджетников — словом, тех, кого принято называть «административным ресурсом». По данным властей, было собрано около 4,5 тыс. человек. Церемония прошла в ледовом дворце в формате «городской праздник» и звучала как лозунг: «Сильный президент! Сильная Россия!». Хедлайнером выступила заслуженная артистка России Наташа Королёва.

Cap.ru Концерт Наташи Королёвой в Чебоксарах

Собственно, ничего крамольного нет в празднике для народа. Но примечательно, что не это, пусть полуоткрытое или полузакрытое событие (нигде не анонсировалось и не афишировалось), стало самым обсуждаемым в сети, а любительское видео с совсем закрытого мероприятия: в узком кругу чиновники и депутаты подпевают Наташе Королёвой

«Жёлтые-е тюльпа-а-а-ны, вестники разлуки…»

Общественность бурно обсуждает именно этот ролик, снятый на мобильный телефон, который затмил общегородской концерт. И задаются вопросом, что это было — воля случая, спланированная акция или провокация.

Если провокация, то чья?