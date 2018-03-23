Ярославль, 23 марта, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В Ярославле на улице Некрасова, которая была отремонтирована в прошлом году по программе «Безопасные и качественные дороги», треснуло дорожное полотно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Трещина пошла по дорожному полотну

Мэрия Ярославля начала проверку по этому факту. 23 марта состоялось выездное совещание, в котором приняли участие представители заказчика работ — агентства по муниципальному заказу мэрии города, включая специалистов лаборатории, и компании-подрядчика, производившей ремонт. Это ООО «Дорожное управление города Вологда».

«Установлена причина возникновения трещины — подвижка грунтов ввиду погодных условий. Для нашего климата это штатная ситуация, которая может возникнуть и на старых, и на вновь отремонтированных улицах. В рамках контракта основание дороги не менялось, были уложены выравнивающий и верхний слои. При наступлении благоприятных погодных условий — среднесуточной температуре не ниже 10 градусов тепла — подрядной организацией будут произведены прочистка и проливка вяжущими материалами, что предотвратит разрушение дорожного полотна. Работы будут выполнены в рамках гарантийных обязательств компании-подрядчика», — рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Михаил Кузнецов.

Ситуация находится на контроле проектного офиса программы «Безопасные и качественные дороги».

В начале апреля будут проведены комиссионные осмотры всех без исключения объектов, в случае выявления образовавшихся дефектов будут незамедлительно приняты меры, подчеркнул и. о. директора департамента транспорта Ярославской области Евгений Моисеев.