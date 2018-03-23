Калининград, 23 марта, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Главный потенциал Калининградской области в градостроительном плане — это обширная водная сеть. Такое мнение высказал польский архитектор Куба Снопек, выступивший накануне перед калининградцами с лекций в рамках просветительского проекта института «Стрелка».

Глеб Леонов / Институт «Стрелка» Польский архитектор Куба Снопек (в центре) в Калининграде

"Я могу сказать, что бросается у вас в глаза, также как и в той части бывшей Калининградской области (так польский архитектор именовал бывшую Восточную Пруссию. — ИА REGNUM ), которая сегодня с польской стороны границы — это вода», — заявил Снопек.

По его словам, речь идет о каналах, дамбах, гидроэлектростанциях и всей инфраструктуре, связанной с водой.

«Видно, что это система, которая может работать и, может быть, она даже отчасти работает, — продолжил Снопек. — То есть, кроме дорожной сети, есть еще другая сеть, которая может позволить перемещаться довольно быстро по воде. Сегодня в очень многих местах мира это используется».

Польский архитектор отметил, что «если бы я что-то проектировал в Калининграде, то на это обратил особое внимание».

«Это уникально, мне кажется, что это такой первый потенциал города и региона, который мне, как урбанисту, бросается в глаза», — подытожил Куба Снопек.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что Снопек специализируется на исследовании советской типовой архитектуры. Он автор книги «Беляево навсегда» о том, почему московский микрорайон Беляево должен попасть в список наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что обсуждение будущего архитектурного облика Калининграда проходит в преддверии майского форума «Среда для жизни: всё о жилье», организованного Минстроем России и акционерным обществом «Дом.РФ», 100% акций которого принадлежат Федеральному агентству по управлению госимуществом.