Кемерово, 23 марта, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Ученики образовательных центров, созданных при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании (СГК) в ведущих вузах Кузбасса — КемГУ и КузГТУ, впервые принимают участие в Весенней олимпиадной школе по физике. Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, весенняя олимпиадная школа по физике Фонда Андрея Мельниченко проходит в Республике Белоруссии с 14 марта по 4 апреля. Первая недельная смена организована для учеников 6−8 классов, второй заезд — для школьников 9−11 классов.

Служба по связям с общественностью СГК Весенняя олимпиадная школа Фонда Андрея Мельниченко проходит в Белоруссии

В программе мероприятий Весенней школы — курс теоретических занятий и практикума, во время которых учащиеся смогут как углубить свои знания по физике, так и отработать экспериментальные умения и навыки. За подготовку ребят отвечают педагоги, представляющие тренерский штаб сборной Москвы по физике, а также студенты и аспиранты физического факультета МГУ, математического факультета Высшей школы экономики и Московского физико-технического института (МФТИ).

Олимпиадная школа станет отличным стартом для учеников, только делающих первые шаги на пути изучения физики. Опытные преподаватели учат решать задачи разного уровня сложности (от простых до задач олимпиадного уровня), особое внимание уделяется правилам оформления задач. Участники школы получают начальные знания по физике, что в дальнейшем поможет им с легкостью воспринимать материал школьной программы.

В группах углубленной подготовки по физике участники школы осваивают навыки решения задач олимпиадного уровня, учатся решать экспериментальные задачи в формате задач, предлагаемых на практическом туре олимпиады «Максвелл».

Весенняя олимпиадная школа по физике — возможность в интенсивном режиме подготовиться к успешному выступлению на финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике. Участники школы смогут повысить уровень знаний по физике и математике, что в будущем позволит им показать выдающиеся результаты на интеллектуальных соревнованиях различного уровня.

Образовательные центры для одарённых школьников КемГУ и КузГТУ были открыты при поддержке Сибирской генерирующей компании и Фонда Андрея Мельниченко в ноябре 2017 года. В центре «Интеллектуал КемГУ» старшеклассники углубленно изучают физику, химию, математику, выполняют научно-исследовательские проекты. Направления работы научно-образовательного центра доинженерной подготовки КузГТУ — «Науки о земле», «Искусственный интеллект», «Интеллектуальная электромеханика», «Робототехника».