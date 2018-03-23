Оренбург, 23 марта, 2018, 20:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области рабочая неделя (с 19 по 23 марта), как и во многих других регионах России, началась с активного обсуждения итогов выборов президента. Также случилось ЧП на Гайском ГОКе, где с большой высоты в шахту упала кабина с двумя рабочими. Однако политика оказалась вне конкуренции и стала самым значимым и обсуждаемым событием. 22 марта регион вспоминал погибших пассажиров и членов экипажа Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Подмосковье. Среди недели в Оренбуржье предупредили о непростом паводке. Минздрав заявил о перебоях с поставками детских вакцин. Резонанс вызвал приговор экс-начальнику СИЗО №2 Орска. Роспотребнадзор опубликовал данные, согласно которым в Оренбуржье началась эпидемия гриппа и ОРВИ. В Орске все школы закрыли на карантин, в Оренбурге родители безуспешно ждали таких же действий от местных чиновников.

Герб Оренбургской области

Итоги выборов

В Оренбургской области прогнозировали высокую явку. Прогноз сбылся. В процессе голосования приняли участие 66,09% электората. Владимира Путина поддержали 72,97% избирателей. Самый высокий процент голосов Путин получил в Пономарёвском районе — 81%.

За ходом голосования в Оренбургской области наблюдение осуществляли 20 международных наблюдателей. Они отметили, что выборы прошли честно, чисто и при слаженной работе членов избирательных комиссий.

Между тем региональный координатор корпуса «За чистые выборы» Валентин Сушко заявил, что в течение дня 18 марта имели место провокации. При проверке жалоб на нарушения многие из них не нашли подтверждения.

В облизбиркоме по итогам выборов подчеркнули, что грубых нарушений, которые бы могли повлиять на волеизъявление граждан, в регионе не было.

Orenburg-gov.ru Губернатор Оренбургской области Юрий Берг голосует на избирательном участке

Добавим, в 2000 году в Оренбуржье явка на президентских выборах составила 68,51%. Победу одержал Владимир Путин — 45,62%, на втором месте Геннадий Зюганов — 42,65%. В 2004 году явка — 63,57%, победа вновь у Путина — 58,79%, второе у Николая Харитонова (КПРФ) — 24,57%. В 2008 году явка составила — 58,75%. На первом месте — Дмитрий Медведев (60,81%), на втором — Геннадий Зюганов (26,3%). В 2012 году в Оренбургской области на президентских выборах явка составила 61,19%. Владимир Путин одержал победу с большим отрывом от оппонентов — 56,89%. Второе место занял Геннадий Зюганов, набрав 24,92% голосов. В 2018 году второе место занял также представитель КПРФ — Павел Грудинин (10,55%). Но компартия значительно потеряла число избирателей.

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ЧП на ГОКе

Утром 19 марта в шахте Гайского ГОКа с высоты 1150 метров упала кабинами с двумя проходчиками. В тяжелом состоянии рабочих доставили сначала в городскую больницу. Впоследствии в Гай прибыла служба санавиации. На вертолёте мужчин доставили в лечебные учреждения Оренбурга.

По факту происшествия, из-за которого пострадали два человека, следственные органы по результатам доследственой проверки возбудили уголовное дело. Рассматривается несколько версий: недостаточный производственный контроль, необеспечение безопасности работников при ведении работ либо нарушение правил техники безопасности

Это уже третье ЧП в ГОКе с начала марта. 6 марта рабочих эвакуировали на поверхность из-за отключения электричества. 15 марта также потребовалась эвакуация в связи с возгоранием в погрузочно-доставочной машине. Водителю потребовалась госпитализация, в этот же день он был отпущен домой.

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40 дней после авиакатастрофы

Оренбуржье 22 марта отметило 40 дней со дня крушения самолёта Ан-148. По жертвам авиакрушения отслужили панихиды, прошли поминальные обеды. К мемориалу памяти, организованному в сквере Славы, возложили цветы.

По данным АО «Альфастрахование» (компания является страховщиком «Саратовских авиалиний»), 62 семьи погибших уже получили по 2 млн 25 тыс. рублей. Ещё трём семьям положены выплаты, страховщик ждёт пакет документов.

На неделе обсуждалась тема воздушного сообщения Орска с Москвой, которое оказалось под вопросом. Единственная компания — «Саратовские авиалинии», осуществляющая рейсы в столицу, заявила о приостановке перелётов с 1 апреля. Пассажиры сдают билеты, а в ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт «Оренбург» отметили, что ведутся переговоры с несколькими авиаперевозчиками относительно выполнения рейсов по направлению Москва — Орск и обратно.

23 марта пресс-служба аэропорта «Оренбург» заявила, что вопрос с перевозчиком решён. С 4 апреля авиакомпания «Нордавиа» начинает выполнять рейсы по направлению Москва — Орск на самолёте Boeing 737−500.

Напомним, 11 февраля 2018 года в Подмосковье потерпел крушение Ан-148, принадлежащий «Саратовским авиалиниям». Самолёт летел из столичного аэропорта «Домодедово» в Орск. На борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не выжил.

Orenburg-gov.ru В память погибших в авиакатастрофе

После расшифровки самописцев МАК сообщил, что причиной крушения мог стать сбой в показаниях скорости из-за обледеневших датчиков, поскольку их обогрев находился в выключенном состоянии.

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Эпидемия

В Оренбуржье началась эпидемия гриппа. Роспотребнадзор заявил о превышении эпидпорога. В Орске из-за высокой заболеваемости чиновники приняли решение о введении карантина во всех школах. С 22 марта у детей начались вынужденные досрочные каникулы. В Оренбурге аналогичных действий со стороны мэрии не последовало. В управлении образования ограничились повсеместным закрытием только спортивных секций и кружков в системе дополнительного образования.

По данным минздрава региона, в общей структуре заболеваемости ОРВИ возросло число случаев гриппа с 0,2 до 0,4%. Увеличилось число лабораторно подтверждённых случаев гриппа. На госпитализацию в среднем направлено 4% от общего числа заболевших. Для обеспечения необходимой медицинской помощи перепрофилировано 274 койки в 15 территориях области, в том числе в Оренбурге — 40 коек для детей в городской клинической больнице №6.

В больнице

В минздраве подчеркнули, что имеется запас противовирусных препаратов, антибиотиков и медикаментов для лечения осложнений гриппа, средств индивидуальной защиты на сумму 144,5 млн рублей, который поддерживается ежедневно.

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В ожидании паводка

На территории Оренбургской области ожидают непростой паводок. В 2018 году на прохождение паводка могут повлиять два отрицательных фактора: толстый лёд на реках и сильное промерзание почвы. Если в 2017 году промерзание было до одного метра, то в 2018 на востоке области, например, до двух метров. Толщина льда на реках также превышает прошлогодние показатели. Она варьируется от 70 см до более чем одного метра.

На данный момент для всех органов исполнительной власти, организаций и ведомств подготовка к паводку поставлена как первоочередная задача.

В зонах непосредственного риска весеннего подтопления в Оренбургской области находится более 200 населённых пунктов, в период большого половодья изолированными от большой земли могут оказаться более 50 сел и деревень.

Тимин Евгений Паводок

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Резонансный приговор

В Орске 21 марта вынесли резонансный приговор в отношении бывшего начальника СИЗО №2 Евгения Ш. и бывшего начальника оперативного отдела этого учреждения Виталия С. Правозащитники заявили, что шокированы мягким приговором. Руководитель регионального отделения «Комитета против пыток» Тимур Рахматулин заявил, что приговор будет обжалован.

«Евгению Ш. назначено наказание ниже нижнего. Судья применил статью 64 УК РФ, которую очень редко используют на практике, назначив ниже нижнего предела, предусмотренного Уголовным кодексом», — сказал юрист.

Евгений Ш. приговорён к двум годам лишения свободы с сохранением наград и звания. В течение года осуждённый не сможет занимать должности в органах ФСИН. Бывший начальник оперативного отдела СИЗО № 2 Орска Виталий С. приговорён к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он лишён звания майора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2013 года в межрегиональную общественную организацию «Комитет против пыток» за юридической помощью обратилась мать осуждённого Владимира Т. Ей стало известно о том, её сын был убит в СИЗО.

Несколько раз следствие отказывало в возбуждение уголовного дела. После возбуждения уголовного в качестве основной версии гибели мужчины в СИЗО рассматривалось падение на него доски. Такой же версии придерживались и сотрудники следственного изолятора.

Приговор суда

Мать погибшего в СИЗО Владимира Т. отметила, что именно Евгений Ш. начал избивать Владимира, роковой удар нанёс Виталий С. Но именно Евгений Ш. в течение длительного времени препятствовал вызову Владимиру Ткачуку скорой помощи, даже когда умирающий осужденный начал бредить, ходить под себя, мычал и уже ничего не осознавал вокруг себя, запрещал вызвать скорую медицинскую помощь. Мужчина умирал в муках двое суток.

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Перебои с вакциной

В Оренбургской области отмечены перебои с поставками детской вакцины. Как сообщили в минздраве региона, в регионе в недостаточном количестве инактивированная полиомиелитная вакцина, оральная полиомиелитная вакцина, вакцина против гемофильной палочки. Имеющийся недостаток сформировался в связи с их недопоставками в 2017 году.

В первом квартале 2018 года проведена поставка инактивированной полиомиелитной вакцины. В текущем периоде вакцинация против полиомиелита и гемофильной инфекции осуществляется в соответствии с планом прививок.

«По информации Минздрава РФ, поставка вакцин планируется в мае 2018 года, что не приведёт к нарушениям схемы иммунизации детей», — отметили в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

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«Развод» спорта и туризма

Заместитель председателя комитета по развитию туризма Союза ТПП Оренбургской области Владимир Гетман 22 марта на заседании ТПП предложил вывести управление организационной работы и туризма из состава министерства физической культуры, спорта и туризма региона в отдельный департамент при правительстве Оренбуржья либо в составе минэкономразвития региона. Он считает, что в минспорта неэффективно работают в туристическом направлении, делая акцент на спорте и физкультуре. В качестве положительных примеров он указал на регионы-лидеры, а также соседние с Оренбуржьем регионы, имеющие высокие результаты в сфере туризма. Во всех случаях чиновники, занимающиеся развитием туристического сектора, входят в состав самостоятельной структуры.

«Интересно, что в регионах-лидерах (кроме Москвы) произошёл «цивилизованный развод» спорта с туризмом, отчего, судя по результатам, регионы только выиграли», — отметил зампред комитета по развитию туризма Союза ТПП Оренбуржья.

Между тем в минспорта не разделяют точку зрения Владимира Гетмана. И.о. министра физической культуры, спорта и туризма Вячеслав Хохлов оценил работу своего ведомства в развитии туризма на «четвёрку»:

"Я не соглашусь с тем, что акцент делается именно на спорт», — сказал он.

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