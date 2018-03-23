Калуга, 23 марта, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 22 марта принял участие в общем собрании регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей. На собрании были подведены итоги деятельности в 2017 году, также обсуждались перспективы сотрудничества между калужскими предприятиями и предприятиями Республики Белоруссии.

Фото пресс-службы Городской Думы Калуги Генеральному директору завода «Тайфун» вручили почетный знак

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, глава городского самоуправления выразил благодарность руководителям промышленных предприятий Калуги и представителям предпринимательского сообщества за активную гражданскую позицию, плодотворное сотрудничество с городскими властями, заботу о благоустройстве и развитии города.

«Сегодня здесь присутствуют руководители предприятий, составляющих основу промышленного потенциала областного центра и региона, — обратился к представителям союза Александр Иванов.— Городские власти работают в тесном контакте с представителями промышленности и наша совместная работа приносит положительные результаты, уверен, что в ближайшем будущем ряды союза пополнят новые предприятия».

Глава Калуги вручил почётный знак Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» генеральному директору завода «Тайфун» Андрею Петракову.

«Завод «Тайфун» является одним из крупнейших предприятий Калуги, играет важную роль в развитии промышленного потенциала нашего города, выполняет важные задачи в сфере обеспечения обороноспособности страны, — подчеркнул Александр Иванов. — «Тайфун» — единственное предприятие нашего города, которое самостоятельно строит жильё для своих работников, завод активно участвует в деле благоустройства Калуги. Андрей Алексеевич Петраков работает на заводе с 1994 года, пройдя путь от конструктора до генерального директора. Под его руководством «Тайфун» продолжает динамично развиваться, осваивает новый виды продукции и успешно выполняет государственный оборонный заказ».

Решение о награждении генерального директора завода «Тайфун» было принято 21 февраля на заседании Городской думы.