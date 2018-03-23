Ярославль, 23 марта, 2018, 14:18 — ИА Регнум. В Ярославле реализуется проект «Зеленая волна», в рамках которого проводятся замеры интенсивности и плотности движения на Московском проспекте и прилегающих к нему участках проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Квадрокоптер покажет интенсивность потока

Замеры выполняются с помощью квадрокоптера в утренние и вечерние часы пик, а также в выходные дни. Квадрокоптер поднимается на высоту более 150 метров и делает видеосъемку транспортного потока, далее формируется модель движения. Работа продлится в течение двух недель, сообщают в правительстве, организована она областным департаментом транспорта совместно с ООО «Ярославльтранссигнал».

По словам заместителя председателя регионального правительства Максима Авдеева, по итогам тестирования схемы координации дорожного движения на Московском проспекте принято решение расширить зону действия «зеленой волны» с учетом прилегающих магистралей, откуда идет довольно плотный поток транспорта.

После того, как проект «Зелена волна» будет реализован, ежедневные автомобильные пробки на Московском проспекте должны исчезнуть.