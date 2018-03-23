Ереван, 23 марта, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Если Баку всерьез обеспокоен вопросом доступности воды, может обсудить его со Степанакертом. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя обвинения, озвученные представителем МИД Азербайджана.

Photolure Нагорный Карабах – Сарсангское водохранилище

«По всей вероятности, в МИД Азербайджана слишком бурно отмечают Новруз, и злоупотребляют спиртным на рабочем месте. Другому объяснению комментарии бакинского чиновника не поддаются.

Если Баку всерьез заинтересован вопросами, связанных с обеспечением доступности воды и управлением водными ресурсами, то может их обсудить со Степанакертом, который неоднократно выражал такую готовность. Думаю, Степанакерт все еще готов на сотрудничество в этой области», — заявил Балаян.

22 марта глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что большая часть водных ресурсов Азербайджана «находится под армянской оккупацией. В особенности хотим отметить Сарсангское водохранилище».

По словам Гаджиева Генассамблея ООН объявила 22 марта «Всемирным днем водных ресурсов» отметив, что эффективное использование водных ресурсов и обеспечение людей водой является важной частью целей устойчивого развития, определенных ООН на период до 2030 года.

По мнению Гаджиева, Армения намеренно загрязняет реки, устья которых расположены на территории Азербайджана: «Мы решительно осуждаем предвзятую политику Армении, проявляемую загрязнением водных ресурсов и использованием их для осуществления террора. Считаем, что международная общественность должна уделить внимание этому вопросу».

Несмотря на «обеспокоенность» водными проблемами, Азербайджан категорически отказывается обсуждать с властями Нагорно-Карабахской Республики вопрос использования воды.