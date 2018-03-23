Ярославль, 23 марта, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров предложил защиту предпринимателю, которому советник мэра Ярославля Дмитрий Носов рекомендовал «уехать на Родину». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

Страница в Facebook Дмитрия Носова Дмитрий Носов

Как мы уже сообщали, Дмитрий Носов поучаствовал в рейде мэрии по проверке торговых объектов и выложил рассказ об этом в свой Инстаграмм.

«Ехал мимо, увидел как пиво загружают… зашел… а здесь стандартная история — пиво и сигареты не по закону!!! И по традиции люди плохо говорящие по-русски! Но больше всего удивило, как нагло они себя вели даже в присутствии мэрии и главы района! Протоколы составлены, указания даны, в ближайшие 2 недели этой «помойки» не будет!!!», — написал Дмитрий Носов на своей страничке в Инстаграмм (орфография и пунктуация сохранены — ред.).

Но на этом советник не остановился и продолжил развитие национальной тематики:

«А товарищу «бизнесмену» рекомендую на Родину уезжать или устраиваться на работу в рамках правового поля. Мы не допустим такого наплевательского отношения к Ярославцам!!!»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров прокомментировал слова чиновника:

«Лично у меня подобные высказывания оставляют неприятный осадок. В первую очередь, в ситуации нужно разобраться и понять, что подразумевает господин Носов под формулировкой «пиво и сигареты не по закону». И самое главное, по мнению юристов нашего аппарата, — необходимо выяснить, заключен ли с предпринимателем договор на право размещения нестационарного торгового объекта», — считает он.

Бизнес-омбудсмен предложил: прежде чем обещать убрать «помойку» в кратчайшие сроки, необходимо установить законность размещения торговой точки на данном земельном участке. И посоветовал не забывать, что существует определенный порядок демонтажа нестационарных торговых объектов, который прописан в законодательстве.

«Рекомендации предпринимателю уехать на Родину и в свете этого не один раз упомянутую национальную принадлежность я комментировать не буду — о корректности и этичности поведения представителя органа муниципальной власти стоит задуматься другим структурам», — сказал Альфир Бакиров.

Самому же предпринимателю бизнес-омбудсмен посоветовал обратиться в у Уполномоченному, если он считает, что его законные права нарушены.