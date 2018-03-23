Красноярск, 23 марта, 2018, 08:31 — ИА Регнум. В Красноярск прибыл меценат почётный гражданин города Хазрет Совмен. Как сообщает пресс-служба администрации Красноярска, гостя встретили временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс, мэр Красноярска Сергей Ерёмин и депутат Законодательного собрания региона Владимир Чащин.

Пресс-служба администрации Красноярска В Красноярск прибыл почетный гражданин города Хазрет Совмен

В аэропорт приехали и воспитанники дома-лицея имени Хазрета Совмена. Как говорят сами ребята, для них такая миссия очень почётна и ответственна.

«Хазрет Меджидович для каждого из нас значит очень многое. Мы его всегда ждём домой, каждый его приезд — это радость. Сложно словами передать, насколько это светлый, добрый человек, с ним всегда хочется общаться. Он для всех нас большой пример», — рассказала Виолетта, воспитанница дома-лицея имени Хазрета Совмена.

Меценат посетил дом-лицей, который был спроектирован и построен в 2003 году на средства благотворительного фонда имени Хазрета Совмена. Содержание учреждения с момента открытия и по настоящее время осуществляется на его средства. Текущий год дома-лицея юбилейный: ему исполняется 15 лет.

«День рождения состоится первого июня, в День защиты детей, — рассказала руководитель дома-лицея Анастасия Сизых. — Мы уже сейчас готовимся к этому событию, продумываем сценарий. Хочется разделить наш праздник как можно с большим количеством красноярцев, подарить им радость и тепло, которые вот уже на протяжении 15 лет благодаря поддержке Хазрета Совмена согревают в доме-лицее десятки ребят».

По традиции лицеисты подготовили большой творческий концерт. На этот раз он был посвящён мечте.

«Для меня большая радость видеть всех вас, видеть ваши успехи, ребята! Я вам желаю учиться и ещё раз учиться, чтобы состояться в своём деле, а я для вас буду делать всё необходимое. Я — ваш родной отец!», — обратился к ребятам Хазрет Совмен.

В завершение концертной программы один из лицеистов подарил на память меценату корабль, сделанный своими руками. Ребенок работал над макетом несколько недель.

«Хазрет Меджидович является отцом и наставником для воспитанников дома-лицея и его выпускников, — заявил мэр Красноярска Сергей Ерёмин. — А для нас, красноярцев, эталоном человека, который отличается любовью к жизни, к людям, к детям. От всех красноярцев я благодарю вас, Хазрет Меджидович, за добрые дела и за поддержку нашего города!».

В пресс-службе администрации города подчеркнули, что «добрые дела Хазрета Совмена известны каждому красноярцу». Современный детский сад в микрорайоне «Покровский», храм Рождества Христова, возведённый на Правобережье, реконструированная часовня на Караульной горе, возрождённый парк имени 1 Мая, грандиозный мемориальный комплекс в честь 70-летия Победы в Ленинском районе и беспрецедентный по своим масштабам парк имени 400-летия Красноярска в Советском районе, универсальная комплексная спортивная площадка на территории детского дома №1 — это лишь малая часть проектов, которые Хазрет Совмен сделал для красноярцев по собственной инициативе.