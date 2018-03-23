Улан-Удэ, 23 марта, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — продолжается борьба с талыми водами. С 16 по 21 марта силами комбината по благоустройству с использованием 22 вакуумных машин откачано 12 тысяч кубометров талой воды. На выполнение работ потратили более 700 тысяч рублей из городского бюджета, сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 марта, в администрации Улан-Удэ.

Onf.ru Паводок в Бурятии

Уточняется, что откачка луж производилась на рынках «Туяа» и «Крестьянский», на улицах Бабушкина, Витебская, Байдовская, на проспекте Строителей, 40, на улицах 3-я Транспортная, Шаляпина, Балтахинова, Революции 1905 года, в микрорайоне Радужный, на перекрёстке Трубачеева — ул. Сахьяновой — ул. Лебедева, на перекрестке З. Космодемьянской — ул. Терешковой, на ул. Борсоева и других.

Между тем, по словам заместителя председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского, «ситуация находится под контролем», оснований для введения режима ЧС на сегодняшний день нет.

«На мой взгляд, как одного из руководителей территориальной подсистемы РСЧС, ситуация находится под контролем. Под контролем как у главы республики, комиссии по чрезвычайным ситуациям и, конечно же, у мэрии. Я считаю, что мэрией сделано всё возможное, для того чтобы ликвидировать снеготаяние», — цитирует Мордовского горадминистрация.

Для борьбы с талыми водами в Улан-Удэ привлечено порядка 67 единиц техники. Используется техника комбината по благоустройству, привлечённые силы и средства. Ранее городские власти выделили на уборку снега 2,6 млн рублей, на откачку талых вод — 1,1 млн рублей. 21 марта принято решение выделить ещё 2 млн рублей для проведения дорожных работ — очистки улиц, отсыпки грунтовых дорог.

Известно, что рейд по подтопленным улицам провели активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии. Они проверили три посёлка — Сотниково в Иволгинском районе, Светлый и Забайкальский (Первое поле) в Октябрьском районе Улан-Удэ.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском отделении ОНФ, в посёлке Сотниково от спуска за школой до улицы Береговой были затоплены улицы. Однако администрация Иволгинского района, узнав о рейде ОНФ, начала работу по откачке воды и отсыпке дороги.

«Но работы, скорее всего, проведут только в одном из проблемных мест. По словам представителей администрации, денег не хватает, на откачку одной лужи объёмом около 30 куб. м администрация тратит 6 тыс. руб. Поэтому жителям домов на улице Береговой, а также в 4-м и 5-м Тополиных переулках пока ничего не обещают», — говорится в сообщении народофронтовцев.

В посёлке Светлом из-за талых вод размывает дорогу. Активисты ОНФ зафиксировали в посёлке перебои с общественным транспортом: водители маршрута №28 отказываются ехать по размытой дороге и не заезжают в посёлок (в мэрии сообщили, что движение автобусов маршрута №28 в мкрн Светлом возобновлено 23 марта — прим. ИА REGNUM ).

В поселке Забайкальский также размыло дорогу. Там работала техника по отсыпке щебнем размытых участков.

«Ещё в декабре стало понятно, что из-за большого количества осадков весной будут проблемы, администрации города необходимо было принять комплексные меры по предотвращению ситуации с подтоплением. Сегодня мы зафиксировали нарушения, мы направим запрос с просьбой привести дороги в соответствие, также направим запрос в прокуратуру Бурятии для проведения проверки по ненадлежащему состоянию дорог. Сейчас должна проводиться откачка воды, потом отсыпка и грейдирование, чтобы после того, как высохнут лужи, не оставалось оврагов и промоин», — прокомментировал 22 марта координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Бурятии Максим Киреенко.

Добавим, в Улан-Удэ в связи со сходом талых вод на территории города действует режим повышенной готовности. В мэрии объяснили, что их скопление вызвано «обильными снегопадами этой зимой и спецификой рельефов местности в некоторых микрорайонах города».

Сложившуюся ситуацию жители Улан-Удэ обсуждают в соцсетях.

«За всю зиму так со снегом и не справились. Боролись, боролись коммунальные службы и все равно проиграли», — комментирует подписчица группы «Типичный Улан-Удэ» в соцсети «ВКонтакте».

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«Они не знали, что весна придёт», — иронизирует ещё один пользователь.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в правительстве Бурятии проинформировали, что городским и республиканским службам, а также главам Иволгинского, Тарбагатайского, Заиграевского районов Бурятии на экстренном заседании республиканского штаба поставлена задача мобилизации всех ресурсов для ликвидации последствий поводков.

«Дал поручение собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям для решения проблемы с подтоплениями из-за таяния снега. Объявим ЧС, в рамках ЧС за счёт средств фонда на ликвидацию последствий привлечём технику дорожных строителей, МЧС, военных и пр. По-хорошему вообще-то надо работать в плановом режиме, а не ЧС. Проводил два предварительных совещания с февраля по подготовке к паводковой ситуации. Доклады были бодрые. У нас как обычно — всё вдруг», — такую запись 21 марта разместил на своей странице в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя паводковую ситуацию в Бурятии.