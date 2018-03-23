13:02 23.03.2018

«Учитывая беспрецедентную поддержку, которую вы мне оказали, слов, сказанных в центре Москвы, явно недостаточно», — говорит Путин в начале своего обращения.

13:03 23.03.2018

Гражданская позиция и консолидация граждан России очень важна, особенно с учётом внешних и внутренних проблем, которые стоят перед Россией.

«Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежду на изменения в будущем», — заявил Путин.

13:04 23.03.2018 Достигнутых результатов недостаточно. «Нам необходим настоящий прорыв, и вашим активным участием в выборах вижу готовность к работе, к таким переменам». «Вижу колоссальную ответственность перед избирателями, перед страной. Всё, о чём я говорил в ходе предвыборной кампании, должно быть сделано», — подчеркнул Путин.

13:04 23.03.2018 Президент отметил, что обещать всё сделать «прямо сейчас», — было бы показным жестом. России нужны продуманные шаги, которые будут приносить результаты и сейчас, и в перспективе.

13:05 23.03.2018 Путин подчеркнул, что все положительные изменения должны быть совершены на основе мощного технологического рывка. «Это подробный план наших действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный»

13:06 23.03.2018 Путин заверил, что все решения — даже самые сложные, — будут продиктованы тем, чтобы ликвидировать отставание и дать ответ на исторические вызовы, с которыми страна сталкивается. «Все эти решения будут приниматься исключительно в интересах нашей страны и будущего поколения», — заявил он.

13:06 23.03.2018 Путин пообещал, что все действия будут подробно объясняться населению, «почему мы действуем так, а не иначе».

13:06 23.03.2018 Читайте также: ЦИК объявил окончательные результаты выборов президента России

13:07 23.03.2018 Логика политической конкуренции заключается в том, что власть критикуют — и справа, и слева. Дискуссии и споры необходимы, но в них не должно быть места «безответственному популизму», призвал президент.

13:07 23.03.2018 Путин обратился к тем, кто голосовал за иных кандидатов. «С уважением отношусь к вашему выбору. Мы все патриоты своей страны и у нас одна общая забота — судьба России и её процветание. Наше общее понимание цели мы должны воплотить в развитии России, в мощное развитие вперёд»

13:07 23.03.2018 «Ещё раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы добьёмся успеха», — заключил президент.

13:08 23.03.2018 Выступление президента окончено.

13:18 23.03.2018 Депутаты фракции ЛДПР направили письма главе ЦИК Элле Памфиловой с предложением пересмотреть формат предвыборных дебатов, сообщил депутат Владимир Власов. «О том, чтобы формат предвыборных дебатов, тем более кандидатов в президенты, проходили по формату США или проходили бы как в любом европейском государстве, когда один на один, одна площадка, где все телеканалы соберутся, и будут в прямом эфире показывать предвыборные дебаты в удобное, прежде всего, для избирателей время», — пояснил Власов на заседании Госдумы.

13:26 23.03.2018 Без политики целенаправленного увеличения доходов населения с точки зрения увеличения потребительского взноса, а также без переориентанции ЦБ с политики таргетирования инфляции на политику экономического роста, задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, решены быть не могут, заявил корреспонденту ИА REGNUM первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. «Поэтому тактически президент должен думать о том, кто должен возглавить Центробанк и естественно, кто возглавит правительство», — сказал парламентарий.

13:29 23.03.2018 Результаты состоявшегося голосования для Владимира Путина стали рекордными за все его президентские кампании, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев. «На мой взгляд, это связано в том числе и с тем, что он вернул чувство Родины жителям России», — сказал парламентарий. «Северный Кавказ, как ни один другой субъект нашей страны, чувствует надежность в лице Владимира Путина», — отметил Шхагошев.

13:38 23.03.2018 Своим обращением к гражданам России президент России Владимир Путин дал понять, что намерен активно проводить курс на социально-экономическое обновление страны, который был обозначен им ранее, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов: «Те приоритеты, которые поставлены, — это рабочие места, развитие инфраструктуры, социальной сферы. Всё это остаётся по-прежнему его основной задачей», — заявил он. «Самое главное — он поблагодарил граждан, чтобы консолидировать общество», — подчеркнул Смирнов. Читайте: «Самое главное — президент не делит россиян на своих и чужих»

13:43 23.03.2018 Говоря об исторических вызовах, внешних и внутренних проблемах, которые стоят сегодня перед Россией, президент прежде всего имел ввиду преодоление технологического отставания, считает политолог Олег Матвейчев. «Внешние проблемы — это то давление которое оказывается на нас западными странами, — сказал Матвейчев корреспонденту ИА REGNUM. — Только что мы пережили Олимпиаду, сейчас имеет место кризис в отношениях с Великобританией, санкции и так далее. Внутренние проблемы — это прежде всего миллионы людей, которые находятся за чертой бедности. У нас есть несколько лет, чтобы ликвидировать технологическое отставание и отставание по уровню жизни. Сейчас мир чётко поделился. Были ведущие страны, и были догоняющие. Сейчас мы видим, что большая часть стран отстали навсегда. Они уже не догоняют, а находятся в зоне вечного пребывания в нищете. Наша задача — сохраниться в ведущих странах, а не скатиться туда, откуда нет возврата». Подробности: Быть в числе ведущих стран и не отстать навсегда — политолог о задачах РФ

13:48 23.03.2018 На Урале обращение Владимира Путина уже активно обсуждают. «Очевидно. что мы стали свидетелями поворота от внешней политики к внутренней. На первый план выходят внутриполитические вопросы», — говорит один из жителей Екатеринбурга.

13:49 23.03.2018 Обращение Владимира Путина к гражданам РФ 23 марта можно назвать продолжением Послания Федеральному Собранию, считает политолог Дмитрий Фетисов. «Сам факт того, что Владимир Путин принял решение выступить с данным обращением и затронул, в том числе вопросы взаимодействия власти и общества, говорит о том, что президент будет и дальше опираться на поддержку большинства россиян в своей деятельности», — подчеркнул эксперт, отметив, что заострение внимания на внутренних проблемах означает — Кремль намерен всерьез заняться их решением. Читайте об этом: От проблем внешних — к проблемам внутренним: обращение президента РФ

13:53 23.03.2018 Красноярский политический аналитик Павел Клачков считает, что своевременность обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам России — это проявление уважения к народу. «Мне очень понравился сдержанный, но в то же время эмоционально тёплый тон, которого придерживался президент», — подчеркнул Павел Клачков. Мнение: обращение Путина к гражданам России — проявление уважения к народу

13:55 23.03.2018 Президент РФ Владимир Путин ставит абсолютно правильные стратегические задачи, заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. «Без решения этих задач мы не сможем не только обеспечить развитие страны, мы даже не сможем сохранить РФ в ее нынешних границах», — уверен парламентарий. Читайте также: Владимиру Путину советуют думать об отставке Медведева и Набиуллиной

14:03 23.03.2018 Владимир Путин получил подтверждение правильности своего курса, всех ключевых решений с момента «Крымской весны», особый мандат на преобразования, сказал в беседе с ИА REGNUM политолог Игорь Рябов, подчеркнув, что президент настроен на решительные реформы, поскольку не в первый раз произносит термин «прорыв». "Впервые за последние много лет термин «реформы» не окрашены в негативный контекст. Речь идёт о поиске модели, где на первом месте стоит человек, стоят граждане России, а не экономические теории. Думаю, концептуально Путин готов искать формулы прорыва без оглядки на западные рецепты. До сих пор нам эти рецепты преобразований навязывали извне», — считает Игорь Рябов. Подробнее: Путин готов искать формулы прорыва без оглядки на западные рецепты

14:04 23.03.2018 Обращение Владимира Путина к жителям страны дало понять, что в России в ближайшее время могут быть приняты непопулярные решения, которые затрагивают интересы элитных групп и жизни простых людей, считает рязанский политолог Александр Семенов. «Я думаю, можно ожидать каких-то изменений в управлении экономикой. При этом нужно понимать, что может быть принято много непопулярных решений, как для элитных групп, так и для простых граждан. Но именно тех решений, которые необходимы и которые будут работать на стратегию дальнейшего развития. Это, может быть, и повышение пенсионного возраста, и изменения налоговой политики. Важно, что для того, что осуществить технологический прорыв, нужно более рачительно и рационально подходить к формированию госбюджета и доходов», — сказал эксперт. Подробнее: Из-за обращения Путина должна заволноваться элита

14:19 23.03.2018 Для президента РФ Владимира Путина основой основ является развитие нашего государства и повышение уровня благосостояния его жителей, считает политолог Андрей Колядин. «Для меня очень важно, что президент сделал основной точкой приложения усилий государства внутреннюю политику и экономику, — сказал Колядин корреспонденту ИА REGNUM. — То есть основа основ для президента — развитие нашего государства и повышение уровня благосостояния его жителей. Внешний мир очень непростой. Мы некоторое время назад очень увлеклись внешней политикой, но ни санкции, ни конфликты, ни противоречия никуда не исчезнут. Если заниматься только этими вопросами, милитаризируя экономику, мы придём к войне, а не повышению благосостояния жителей. Поэтому президент говорит, что первоочередной задачей является борьба с бедностью и новые технологические решения для экономики и образования». Кроме того, Колядин заметил, что ему были очень близки слова президента о развитии внутриполитической конкуренции, поскольку «менять надо не только экономику, но и политику». Подробности: Путин вывел внутреннюю политику в приоритеты

14:25 23.03.2018 Выборы президента России — это был только первый шаг страны на пути к изменениям во внутренней политике, дальнейшие шаги без консолидации невозможны, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик. В своем выступлении Владимир Путин достаточно верно сказал, что выборы — это только первый шаг на пути России к изменениям во внутренней политике. Потому что любые внешнеполитические прорывы невозможны без внутриполитической консолидации и перехода страны на новые технологические и прорывные решения. Читайте подробнее: «Повестка Путина рассчитана на консолидацию всех слоев общества»

14:33 23.03.2018 Обращение президента РФ Владимира Путина, которое он сделал после объявления результатов президентских выборов ЦИК РФ, сформулировано весьма обтекаемо, заявил публицист, политический консультант Анатолий Вассерман. «Боюсь, что это неизбежно, поскольку дело не только в решениях нашего президента, а в том, что обстоятельства во всём мире меняются очень быстро, и в таких условиях могут понадобиться изменения в курсе вне зависимости от воли не только президента, но и всего народа РФ», — отметил он. Он также отметил, что при смене блока правительства президенту стоит задуматься и о новой кандидатуре на пост премьера. «По мнению многих россиян, в том числе и моему, уже давно сформировались обстоятельства, в которых стране будет полезен другой премьер», — пояснил Вассерман. Читайте подробнее: Кого выберет Путин, если «стране будет полезен другой премьер»?

14:39 23.03.2018 Обращение Владимира Путина к гражданам России по итогам президентских выборов 2018 года оказалось очень ответственным и беспрецедентным по амбициозности заявлением, заявил политолог Никита Исаев. «Владимир Путин выступил с мощными заявлениями. Слова соответствующие у него прозвучали два раза — в отношении и технологического рывка, и движения вперёд. Он говорил о переменах, о сложных решениях, о наличии конкуренции в политической системе», — заявил Исаев. «Исходя из того, что он сказал, можно воспринимать это заявление достаточно ответственным. Поскольку он фактически анонсировал экономические, политические, структурные реформы, создание конкурентной экономики и конкурентной политической системы. Подобного рода заявления я не слышал ни в общении с народом, ни в послании президента, ни в чём-либо другом», — подчеркнул он. Подробнее: «Беспрецедентное по ответственности заявление» — об обращении Путина

14:48 23.03.2018 В России немало внутренних проблем, требующих немедленного решения. И для этого президент должен совершить такой же рывок во внутренней политике, как уже совершен во внешней, считает политолог Владимир Букарский. «Владимир Путин выступил не в качестве главы государства, чья легитимность подвергается сомнению определёнными группами населения, а в качестве общенационального лидера. Он обратился ко всей нации с призывом к объединению во имя интересов всей страны», — сказал политолог. Об этом: Решение внутренних проблем в России требует суровых мер в отношении элиты

14:52 23.03.2018 В своем выступлении 23 марта Путин еще раз подтвердил, что нацелен на серьезные реформы, на которые граждане России выдали ему карт-бланш, считает шеф-редактор ИА REGNUMСтанислав Тарасов. Выступление Путина — это, что называется, последний аккорд в его избирательной кампании, в котором Путин еще раз подтвердил, что он намерен проводить серьезные реформы, прежде всего внутренние реформы, отвечать вызовам внешним и призвал к консолидации нации. Впервые с 2000 года Путин получил абсолютное большинство голосов, он получил карт-бланш на проведение внутренней и внешней политики более решительно. Читайте подробнее: «Страна мобилизована и в политическом смысле готова к подвигам»

14:54 23.03.2018 «Примечательно, что в обращении к гражданам президент сконцентрировался на внутренней повестке. Это значит, что экономика не будет приноситься в жертву или заслоняться внешнеполитическими успехами. Особенно это важно в контексте беспрецедентно высокой поддержки Путина со стороны граждан. Она открывает ему довольно широкий коридор возможностей для дальнейших действий во внутренней политике страны», — считает политический аналитик Сергей Рекеда. Об этом: Консолидация и рывок — главные ориентиры России для Путина

15:10 23.03.2018 Обращение к нации избранного президента — это не только благодарность за доверие гражданам, но и очередной сигнал властям всех уровней на кропотливую работу, основанную на учете разнообразного спектра интересов различных общественных групп, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. По её мнению, критика, споры и дискуссии — необходимая основа для верных и взвешенных решений. Барнаульский депутат очень хотела бы, чтобы этот посыл был услышан на муниципальном уровне. Например, Барнаулу, по мнению Оксаны Молодых, не хватает информационных каналов между властью и обществом, а также властью и экспертной средой. Сегодняшнее обращение Владимира Путина она расценивает как элемент, призванный создать уместное напряжение в поствыборный период в деятельности всего круга властных субъектов. Этот фактор, пресекающий любое желание какого-либо чиновника или депутата расслабиться после 18 марта, — отметила Оксана Молодых.

15:16 23.03.2018 Обращение Владимира Путина в момент непрекращающихся внешних вызовов для России производит консолидирующий, мобилизирующий внутренние резервы, эффект, и вселяет надежды на позитивные сдвиги внутри страны, считает член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин. «Однако правительству России не уйти от внешнеполитических вопросов, от внешнего давления и вызовов, — полагает политолог Колядин. — И это мы видим сегодня в отзыве посла ЕС в России, отъезде британских дипломатов, рассмотрении пятью странами, среди которых были традиционно нам дружественные, возможности выдворения российских дипломатов. Речь идёт о Франции, Польши, Эстонии, Литве и Чехии. Внешнее давление в дальнейшем будет усиливаться, санкции не прекратятся. Есть опасность, что угроза войны будет возрастать. Спокойно, тихо, мирно жить не получится. Но у России достаточно внутреннего, в том числе и экономического потенциала, чтобы преодолеть бедность. Что касается надежд на изменения к лучшему. У людей с низкими доходами, малоимущих слоёв населения не будет серьёзных потрясений, их жизнь, скорее всего, повернётся в лучшую финансовую сторону. Рано говорить сейчас о бизнесе, будут ли там изменения. Наверное, будут. В какую сторону, пока сложно сказать». Читайте подробнее: «Угроза войны будет возрастать и санкции останутся» — об обращении Путина

15:17 23.03.2018 Итоговые результаты выборов президента России, которые подтвердили безоговорочную поддержку населением Владимира Путина, «показали способность консолидации народа под непрекращающимся внешним давлением», заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

15:19 23.03.2018 Обращение Владимира Путина к гражданам РФ стало искренним, эмоционально окрашенным ответом президента на доверие миллионов людей, отдавших ему голоса на выборах 18 марта 2018 года, ссчитает петербургский политолог Юрий Светов. «Президент подтвердил им свои обязательства — выполнить то, что он обещал, однако это не может произойти немедленно и потребует времени», — сказал эксперт. При этом все конкретные меры по реализации программы нового президентского срока будут приняты только после инаугурации вновь избранного президента. Это относится и к так называемым «непопулярным» мерам. «Для Владимира Путина вопрос о популярности или непопулярности тех или иных мер никогда не стоял. Он прежде всего просчитывает результат своих решений», — сказал Светов.

15:22 23.03.2018 Вице-спикеру Новгородской областной думы Алексею Чурсинову (ЛДПР) больше всего запомнились слова Владимира Путина о важности критики, споров и дискуссии. «Это очень хороший момент в выступлении, потому что критика действительно важна, о чём я как представитель фракции ЛДПР и говорил в ходе отчёта губернатора Новгородской области Андрея Никитина перед депутатами Новгородской областной думы», — отметил Алексей Чурсинов. Он заявил, что пока не видит желания у правительства Новгородской области «наладить конструктивный диалог с парламентскими оппозиционными партиями». Подробнее: Депутат: Диалог с оппозицией — то, чего не хватает новгородской власти

15:23 23.03.2018 «Владимир Путин сегодняшним обращением продемонстрировал, что он очень тонко чувствует общественный запрос на смещение ключевых приоритетов государственной политики на внутреннее развитие страны, — сказал политолог. — Понятно, что население поддержало «крымский геополитический разворот» 2014 года, который, в том числе, в ресурсном отношении был связан с огромными вложениями в оборонно-промышленный комплекс, и это оказалось очень болезненным для населения и экономики. Но одновременно Владимир Путин понимает, что население, приняв этот разворот, хочет новых приоритетов: увеличения доходов, возобновления более активного экономического роста, качественного здравоохранения, образования, хороших дорог, благоустроенных пространств. И это должно стать главным содержанием нового срока. Сегодня это очень четко прозвучало» — полагает политолог Владимир Слатинов. Подробнее: Ангела, ты не права! Связи с реальностью Путин не утратил

15:23 23.03.2018 «Поблагодарить своих избирателей — это нормальная традиция любой предвыборной кампании. Владимир Путин поблагодарил тех, кто 18 марта пришел на избирательные участки и проголосовал за него. Но при этом он не разделяет граждан на «своих» и «чужих», потому что теперь он снова президент всех россиян, а не только тех, кто голосовал за него. При этом, говоря о задачах, которые стоят перед страной, он не только обещает решить их, но и фактически даёт задания всем нам. Потому что эти задачи будут решать не только президент, не только правительство и депутаты, но и вся страна», — отметил ростовский политтехнолог Сергей Смирнов. Подробнее: Обращение Путина — это задание всем жителям России

15:29 23.03.2018 По итогам президентских выборов законопроект об общественном наблюдении за выборами всех уровней внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас. Предлагается расширить полномочия Общественной палаты РФ и общественных палат субъектов РФ в части назначения наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.

15:35 23.03.2018 Для реализации основных задач по достижению экономического роста необходимо оперативно снижать ключевую ставку Центробанка РФ, диверсифицировать оборонно-промышленный комплекс и развивать его взаимодействие с фундаментальной наукой, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономическому развитию Владимир Гутенев («Единая Россия»). Читайте также: В Госдуме назвали три шага для реализации задач президента в экономике

15:39 23.03.2018 Выборы президента России, прошедшие 18 марта, показали, что в России есть общественный запрос на перемены, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «На мой взгляд Владимир Путин в своём кратком обращении ясно дал понять, как он интерпретирует полученные на выборах уникальные результаты и какой запрос сформулировали граждане этим консолидированным голосованием, — пояснил Орлов комментируя в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, обращение президента РФ Владимира Путина к согражданам. — Это общественный запрос на перемены — благоприятные перемены к лучшему. Президент объяснил, как добиться этого, — нужен прорыв. Как добиться прорыва? Мы видим, что одно из условий, озвученных Путиным, — консолидация, в том числе и политическая консолидация. Таким образом он дал пас всем избирателям, которые проголосовали за оппозиционных кандидатов. Второе — это ответственность. Путин подчеркнул, что он политик, который отвечает за свои действия, и тот курс, который он станет проводить, будет основан на тщательном учёте возможностей и ресурсов государства. И третье, это постепенность. Нельзя достигнуть всего и сразу. Это популистский подход. Здесь Путин чётко отделил себя от политиков второго эшелона, которые активно раздавали обещания избирателям». Подробности: Президент призвал к прорыву и объяснил, как его достичь

15:39 23.03.2018 Владимир Путин в своем обращении, по сути, повторил тезисы, уже прозвучавшие, в том числе, в послании Федеральному Собранию 1 марта, но сделал очень важные акценты, считает доктор политических наук профессор Воронежского государственного университета Александр Слинько. По мнению политолога, важнейшим является тезис о том, что «он готов получать рекомендации и от левых, и от правых, но не потерпит безответственности, безответственного популизма, и здесь он проявляет определенную непримиримость к тем, кто пытается выступить на стороне хаоса». По теме: Владимир Путин готов работать и с левыми, и с правыми — но без популизма

15:44 23.03.2018 Профессор, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова считает, что обращение президента к гражданам России после того, как подведены окончательные итоги голосования — это логично и правильно. «Думаю, это, скорее, не точка в наших выборах президента России, а скорее, многоточие, потому что нельзя было не обратиться к населению после того, как выборы прошли на таком подъёме», — сказала политолог. Шешукова считает, что главная мысль в обращении — это надежда на сохранение консолидации нации и вокруг президента, вокруг власти, вокруг планов, которые он сформулировал в послании Федеральному собранию. С точки зрения политолога, для консолидации страны надо вернуться к той идее, которую не принимают очень многие правые, левые в России — это идея российской нации. Нации, которая объединяет граждан страны, а не представителей отдельного этноса. Именно эта идея, действительно, объединяет людей и работает на интересы страны. Подробнее: Политолог об обращении президента — «Это не точка, а многоточие»

16:08 23.03.2018 Руководителям регионов стоит приготовиться к возможным федеральным инициативам в сфере здравоохранения и ЖКХ, так как среди «наших проблем» в своём обращении к гражданам России Владимир Путин назвал, в первую очередь, «недостатки в здравоохранении, ЖКХ», считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. Подробнее: «Стоит приготовиться руководителям регионов»: аналитик об обращении Путина

16:22 23.03.2018 Оренбургский политолог Булат Калмантаев считает, что в своём обращении к гражданам России Владимир Путин честен, он реально оценивает ситуацию в стране, называет проблемы и признаётся, что в одночасье их не решить, хотя очень хочется этого. По мнению эксперта, в обращении Путин учёл, что озвученные в послании Федеральному собранию внутренние проблемы страны остались в тени. Также читайте: Политолог об обращении Путина — «Он честен в своих обещаниях»

16:37 23.03.2018 Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны производит поразительное впечатление своим деловым тоном, но обходит многие проблемы, которыми так или иначе придётся заниматься, заявил создатель Фонда эффективной политики (ФЭП) Глеб Павловский. «Президент обещает, что власть всё будет объяснять, но только что кризис в Волоколамске показал, что именно этого представители власти избегают, они не хотят разговаривать с людьми. Путин выступает против безответственного популизма, но этот популизм сегодня больше представлен как раз среди чиновников, чем среди оппозиции. И теперь необходима ясность по повестке следующего периода и по тому, как она будет выполняться. С моей точки зрения, это вопрос о будущем правительстве, которого нет. Вообще отсутствие сильного правительства у нас превратилось в какой-то обычай», — подчеркнул политолог. Читайте подробнее: «Путин выступает против безответственного популизма»

16:39 23.03.2018 В обращении президента достаточно чётко заявлены возможные направления развития национальных проектов, по которым можно достичь глобального результата, заявил директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. «И это фокусировка ресурсов, усилий в точках прорыва. И нужно будет очень постараться как государственному аппарату, так и специалистам в отраслях, дабы не просто повторять, копировать или поддерживать текущее состояние, а действительно достичь достаточно серьезного прорыва не только на сейчас, но и на будущее», — заключил он.

17:14 23.03.2018 Обращение президента к гражданам России стало постскриптумом к посланию Федеральному собранию, которое не имеет прецедентов, считает политолог Александр Бедрицкий. По его мнению, своим обращением президент, во-первых, подтвердил тезисы о направлениям развития страны, уже прозвучавших в послании, заявив, таким образом, что это — конкретный план, который будет реализовываться в ближайшие шесть лет. Во-вторых, в обращении прозвучал призыв к консолидации общества вокруг решения общенациональных задач, что, по мнению эксперта, «налагает колоссальную ответственность на президента, поскольку обманутое доверие политикам обходится очень дорого». Об этом: Путин знает, что обманутое доверие очень дорого обходится политикам

17:22 23.03.2018 Заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко обратил внимание на то, что повестка развития страны носит консолидирующий, общенациональный характер и должна объединить всех. «Эти слова, озвученные в обращении президента России Владимира Владимировича Путина к гражданам страны, отчетливо напоминают актуальный вопрос поиска объединяющей общенациональной идеи российского общества. Данная повестка в свете последних событий перед лицом внешних и внутренних угроз принимает отчетливую форму развития нашего государства, где объединяющим фактором выступает единство и общность взглядов на существующие проблемы и пути их решения», — считает депутат.

17:28 23.03.2018 Реализация идей, которые президент РФ Владимир Путин высказал в своем обращении 23 марта, требует кадровой революции. По мнению крымского политолога Александра Бедрицкого, жители готовы к решению новых задач, что продемонстрировали своей поддержкой на выборах. Но вопрос — готовы ли к этому управленческие элиты? Об этом: Реализация идей Путина требует кадровой революции

17:29 23.03.2018 Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, депутат Государственной думы Александр Терентьев отмечает, что президент вновь повторил те тезисы, которые он озвучил в своем Послании. «Речь идет о повышении уровня жизни людей, снижении уровня бедности, развитии социальной инфраструктуры, реформе здравоохранения и образования. Но, самое главное, — власть должна повернуться лицом к людям. Напомню, это именно то, о чем говорила наша партия в Социальном Манифесте — программном документе, с которым мы обратились к нему накануне выборов. Он дал понять, что услышал чаяния миллионов россиян. И это значит, что мы не зря поддержали кандидатуру Владимира Владимировича Путина на этих выборах». «Главный капитал нашей страны — наш народ. Он может все. И подтверждение тому — целый ряд масштабных проектов, реализованных в последние годы — Олимпиада, остров Русский, Крымский мост. Но нам предстоит сделать еще больше. Россия стоит на пороге технологического рывка. Уверен, новое Правительство будет сформировано для решения этой задачи. Президент дал понять, что намерен осуществлять рывок, опираясь на все слои общества, на широкий спектр политических сил. Разумеется, «Справедливая Россия», всегда выступавшая в качестве конструктивной оппозиции, не останется в стороне от этого процесса».

17:34 23.03.2018 Свои высокие результаты на выборах президент рассматривает как мандат доверия, позволяющий совершить необходимые для этого действия, считает секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае, кандидат философских наук Владислав Вакаев, комментируя сегодняшнее обращение Владимира Путина к россиянам. «О том, что эта задача назрела и перезрела, говорит «мусорная война» Подмосковье, где разгорается острый социальный конфликт, первопричиной которого является именно технологическая отсталость страны. Ведь проблема эта зрела годами», — говорит эксперт. Подробнее: «Путин в своем обращении вновь акцентировал внимание на главной идее»

21:07 23.03.2018 «Диалог о преобразованиях в стране будет вестись с гражданами. Президент пообещал обсуждать с людьми все ключевые решения и объяснять, почему поступаем именно так, а не иначе, и каких целей хотим достичь. Это можно и нужно считать посланием не только к рядовым гражданам, но и к чиновникам, которые напрочь разучились разговаривать с людьми. Именно отсутствие такого диалога на местах и недостаточность его у центральных органов власти является угрозой стабильности в стране», — считает крымский политолог Николай Кузьмин. Подробнее: Чиновники, в отличие от Путина, давно разучились разговаривать с людьми

21:12 23.03.2018 «Сегодняшнее обращение главы государства к гражданам стало одним из немногих примеров проявления эмоциональности Путина. Да, он считается весьма рационально мыслящим и действующим политиком, однако уровень его поддержки на выборах оказался настолько абсолютным и впечатляющим, что, похоже, это стало поводом обратиться непосредственно и напрямую к людям», — прокомментировал крымский политолог Владимир Джаралла. Читайте также: Путин ответил на вопрос, что ждет Россию

22:24 23.03.2018 У Владимира Путина есть понимание искусства политики, и после своего избрания на новый президентский срок, он будет расширять рамки возможного для развития России в нынешних абсолютно противоестественных для неё условиях. Об этомзаявил доктор экономических наук, член совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, председатель Ассоциации «Агрообразование» СЗФО Виктор Ефимов. «У нашего президента есть чувство политики, а политика — это искусство возможного. Он понимает всё, но действует в рамках того, что возможно сегодня. Мне кажется, что рамки возможного президент будет расширять», — отметил он. Читайте подробнее: От Владимира Путина ждут новой модели развития человечества