Симферополь, 23 марта, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Крымские исследователи подводного мира нашли на дне Чёрного моря немецкий бомбардировщик времен Великой Отечественной войны, а также возобновили изучение старинной пизанской галеры, затонувшей у берегов полуострова почти 800 лет назад. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 23 марта сообщил замдиректора по научной работе Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Море. Вид из Судакской крепости

По его словам, о том, что у берегов Тарханкута затонул немецкий самолёт, исследователи узнали от местных жителей.

«Люди рассказывали, что в 1990-е годы сюда приезжал пожилой немец, который и был пилотом этого самолёта. Он подолгу стоял на берегу и смотрел на море. Мы провели небольшую разведочную экспедицию и обнаружили в прекрасной сохранности на глубине 44 метров немецкий бомбардировщик времен Великой Отечественной войны с целой кабиной и штатным вооружением», — отметил учёный.

Вскоре, по его словам, в зоне затопления должны пройти более масштабные разведывательные и поисковые работы.

Виктор Вахонеев также сообщил, что в этом году специалисты центра возобновят исследование пизанской галеры, которая затонула у восточного побережья Крыма в 1277 году.

«В планах на 2018 год, помимо стационарных экспедиций, которые мы проводим уже много лет, будет и экспедиция по исследованию знаменитого кораблекрушения в Новом Свете, — отметил учёный, добавив, что в прошлом году они с коллегами установили точную дату гибели судна — 14 августа 1277 года. — Это один из немногих случаев, когда письменные источники подтверждают данные археологии».

Напомним, крымские учёные узнали об этом кораблекрушении в 1999 году, но долгие годы подводные исследования на этом судне им не удавалось провести.

«Оно примечательно тем, что там сохранилось множество артефактов, вплоть до личных вещей членов экипажа, а также фрагментов холодного оружия. Мы попытаемся как можно скорее активизировать наши исследования, потому что небольшие глубины позволяют грабителям совершать погружения», — добавил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские археологи нашли на территории строительства будущей трассы «Таврида» уникальные артефакты IV в. до нашей эры.

В частности, специалисты Института археологии РАН в ходе раскопок кургана «Госпитальный» обнаружили захоронения, относящиеся к временам расцвета древнегреческого Боспорского царства. Самыми древними захоронениями, найденными археологами, стали два погребения под насыпью кургана — два каменных ящика, перекрытые плитами. Одно из захоронений было разграблено ещё в древности. Во втором археологи обнаружили деревянный частично распавшийся саркофаг, на котором сохранились гипсовые орнаментальные накладки. Внутри саркофага учёные обнаружили скелет подростка.

Также во время подготовительных работ к строительству трассы на территории Севастополя было найдено 53 новых объекта археологического наследия.