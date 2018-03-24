Варшава, 24 марта, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Оговорив «агрессивную политику Кремля в отношении Запада», министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович указал на необходимость поддерживать политический диалог с Россией. Есть ли при этом в Польше кто-либо, с кем Россия могла бы говорить, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

PAP/Jakub Kamiński Качиньский

Таких политиков в современной Польше пока практически нет. Правящая партия «Право и Справедливость» не отказалась от антироссийской тенденции, заданной еще предшественником, «Гражданской платформой». Сама «Право и Справедливость» смотрит в сторону Атлантики, считая главными союзниками США и Великобританию, одновременно, похоже, сомневаясь в прочности Евросоюза и предполагая некие негативные для Польши изменения его конструкции.

Но в Польше есть и другая точка зрения, принимающая в расчет отдаленность Лондона и Вашингтона и непосредственную близость России и других стран, включая Германию, Литву, Украину, Белоруссию. Портить отношения с Берлином и Москвой в этой парадигме — не лучшее решение, как и слишком глубокое погружение в проблемы Украины, где растет этнический национализм, а создать гражданскую нацию не удается. К тому же с появлением Трампа появились некоторые признаки наличия у Вашингтона собственной игры, совершенно не обязательно идущей на пользу Польше.

Сложившийся в итоге контроверсийный характер внешней политики Польши сказался в отношениях и с Киевом (сотрудничество в военной, газовой и транспортной сфере, с одной стороны, и жесткая критика внутренней политики с другой), и с Берлином (требование репараций за преступления нацистов), и с США и Израилем из-за спорных поправок в закон об Институте национальной памяти. Польский же президент Дуда поспешил солидаризироваться с Лондоном против России по делу Скрипаля, и, например, уже объявлено, что на ЧМ-2018 Дуда не поедет, а с переизбранием Путина не поздравит (как минимум до официального вступления в должность). А вот лидер правящей партии Ярослав Качиньский занял осторожную позицию и во многом воздержался от публичных заявлений по поводу РФ.

Сможет ли Качиньский поддержать пророссийскую часть польского политикума и каковы возможности самой этой части, читайте в статье: России в Польше сегодня говорить не с кем

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