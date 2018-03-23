Ярославль, 23 марта, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов совмещал свою должность с работой генеральным директором ООО «Райз энд Шайн», которое занимается производством телепрограмм, кино и видеофильмов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославля.

Страница в Facebook Хаджи Бадалова Хаджи Бадалов

«Мы получили соответствующее обращение гражданина по электронной почте и после его проверки выяснили, что информация правдивая: Хаджи Бадалов действительно совмещает муниципальную службу и коммерческую деятельность», — пояснили в городской прокуратуре.

Между тем в соответствии с действующим законом муниципальному служащему запрещается участвовать в управлении коммерческой и некоммерческой организацией.

Как сообщают в прокуратуре, «Хаджи Бадалов с 2013 года по настоящее время занимает должность генерального директора ООО «Райз энд Шайн», а также является соучредителем данной организации».

По данному факту прокурором города Ярославля в адрес мэра Ярославля внесено представление об устранении нарушений закона. В ходе рассмотрения представления прокурора Хаджи Бадалов вышел из состава участников ООО «Райз энд Шайн» и прекратил полномочия генерального директора данной организации. За допущенные нарушения Хаджи Бадалов привлечен к дисциплинарной ответственности — ему объявлено замечание.

Комментировать эту ситуацию Бадалов не стал.