Санкт-Петербург, 23 марта, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Законодательного собрания предлагают увеличить штрафы для автомобилистов за неправильную парковку. Соответствующую федеральную инициативу поддержали большинством голосов 23 марта на заседании комитета Заксобрания по законодательству, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

Петербургские депутаты предлагают внести поправки в статью 12.19 КоАП РФ, а именно увеличить штраф за нарушение пункта ПДД об остановке и стоянке транспортных средств с 500 рублей до 2000 рублей, а в Москве и Петербурге — с нынешних 3000 рублей до 4500 рублей.

На всей территории страны предлагается поднять штрафы за остановку или стоянку на пешеходных переходах или рядом с ними, на остановках общественного транспорта, на трамвайных путях с 1000 рублей до 3000 рублей, за неправомерную парковку или остановку, создающую препятствия другим транспортным средствам — с 2000 рублей до 3000 рублей. В Москве и Петербурге санкции за упомянутые нарушения предлагают увеличить до 5000 рублей.

Проект вызвал бурную дискуссию среди депутатов, которые не могли прийти к единому мнению о том, сколько зарабатывают жители России. Единоросс Сергей Купченко, подготовивший проект, заявил, что идейными вдохновителями были «все жители Петербурга», и поделился собственными впечатлениями из жизни. Купченко ездит на работу по улице Маршала Казакова и недоволен тем, что вдоль нее автомобили вечно паркуются на тротуарах.

«Я уже не говорю про газоны, стоянки автобусов и прочее. Наказание должно быть соразмерно степени серьезности нарушения, а также уровню доходов населения. Потому что, например, в Европе штраф за нарушение ПДД соразмерен уровню дохода нарушителя и категории автомобиля», — сказал Купченко.

Он привел в пример Финляндию, Швецию, Данию, Норвегию, назвав их теми странами, «которые являются для нас примерами соблюдения законодательства».

Кроме того, Купченко отметил, что парковки частных авто в местах остановок общественного транспорта заставляют нарушать правила и водителей маршруток, которые вынуждены останавливаться где попало.

Однако депутат от КПРФ Ольга Ходунова заявила, что уровень жизни россиян ухудшается, поэтому, хоть она и разделяет обеспокоенность единоросса, «такие огромные штрафные санкции» вводить нельзя.

«Проблема парковок должна решаться в общегородском масштабе. А мы идем по пути наиболее простому, увеличивая штрафы», — сказала Ходунова. Она убеждена, что таким способом проблему решить не удастся, а количество нарушений будет лишь расти, так как к ним добавятся неоплаченные штрафы.

Ее поддержал и однопартиец Александр Рассудов, который отметил, что, требуя от граждан соблюдения правил парковки и остановки, сначала надо предоставить им возможность хоть где-то парковаться, а не накладывать на них дополнительные штрафы из-за чиновничьей и депутатской «неспособности навести порядок» со стоянками.

Но депутат Купченко этим доводам не внял, так как полагает, что, например, в Петербурге достаточно стоянок, просто граждане ленятся пройти лишние 20−200 метров и бросают машину там, где не следует.

«Люди, которые приобретают автомобиль, имеют достаточный уровень дохода. Потому что сейчас цена на обслуживание авто, транспортные налоги, всё остальное — он знает, что он может это оплатить. К тому же, штраф — это ответственность за нарушение, то есть это те расходы, которых человек может избежать, если будет соблюдать закон», — подчеркнул единоросс.

В итоге, большинством голосов законопроект все же поддержали. Заметим, если бы коммунистка Ольга Ходунова не проголосовала «за», в соответствии с высказанной позицией, то проект бы не прошел одобрение комиссии и не был бы рекомендован к принятию в парламенте Санкт-Петербурга.