Астрахань, 23 марта, 2018, 11:34 — ИА Регнум. В Астраханской области власти готовы предпринять радикальные меры, чтобы убрать с региональных трасс бродячих коров. Как сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на данные ГИБДД, за 2017 год в регионе произошло 207 аварий с участием крупного рогатого скота, верблюдов и лошадей.

Марина Каширская ИА REGNUM Корова

В ДТП с животными в 2017 году один человек погиб и 22 получили травмы. В 2018 году, в январе и феврале, на астраханских дорогах из-за бродячих животных уже произошло 20 аварий. Пострадал один человек.

Вопрос о том, как убрать с дорог животных, создающих аварийные ситуации, обсуждали на комиссии по безопасности дорожного движения при астраханском губернаторе, которая прошла 22 марта.

По словам начальника управления федеральных автомобильных дорог «Каспий» Сергея Щербака, в Астраханской области и Калмыкии найти хозяина животных, спровоцировавших ДТП, почти невозможно, особенно если на животных нет бирок.

Сергей Щербак предложил решать проблему радикально — так же, как с ней справились в Сочи:

«В свое время перед Олимпиадой в Сочи была аналогичная сложная ситуация. На местном уровне были приняты законодательные акты для организации парковок для скота, его конфискации, сдачи на мясокомбинат. Уверяю вас, что если вы сейчас приедете в Сочи, то коров на дорогах не найдете. Буквально за два года удалось исправить ситуацию законными способами», — заявил Щербак.

По словам губернатора Александра Жилкина, в Астраханской области существуют специальные «штрафстоянки» для скота — например, в Камызякском районе. При этом глава региона согласился, что сложившаяся ситуация требует более жестких решений. По поручению Жилкина участники комиссии должны будут изучить опыт Сочи, избавившего трассы от бродячего скота, и за неделю подготовить свои предложения.