Севастополь, 23 марта, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации удовлетворило просьбу губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и передало городу-герою почти семь гектаров земли для создания нового парка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

По словам директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэма Зайнуллина, речь идёт о военном городке возле памятника Солдату и Матросу на мысе Хрустальный.

«Это земельный участок площадью 6,9 га, а также 24 строения, которые будут использоваться в дальнейшем в целях развития паркового пространства», — отметил чиновник на очередном заседании местного правительства.

В будущем на этом месте предполагается строительство киноконцертного зала и ряда других культурных и туристических объектов.

Помимо этого в правительстве говорят, что в ответ Севастополь уже в апреле передаст в федеральную собственность объекты недвижимости на Северной стороне города и закрепит право оперативного управления за НИИ «Курчатовский институт».

«В советские времена тут находилась коррозийная станция, которая работала как для военных целей, так и для гражданского производства. К сожалению, с тех времён это направление было утеряно, объекты не используются. От «Курчатовского института» поступило соответствующее предложение, губернатор его поддержал. Думаю, это будет новым этапом в развитии этой сферы», — сообщил журналистам Рустэм Зайнуллин.

Напомним, в этом же районе министерство обороны РФ планировало жилую застройку.

«Нам нужно учитывать, что будет за «красной линией», какого объёма будет происходить жилая застройка на землях, которые остаются в ведении министерства обороны. Дома будут непосредственно примыкать к будущему парку», — рассказывал в ноябре прошлого года Дмитрий Овсянников на встрече с ветеранскими организациями города.

«7 гектаров земли, которые министерство обороны передало городу в районе мыса Хрустальный для парка от Артбухты до Херсонеса, это лишь начало большой земельной операции. Жертвой этой передачи станут, прежде всего, застройщики, которые понятийно установили контроль за этими территориями и не успели договориться с городом. Ну и те, кто арендовал эти территории по серым схемам», — утверждают местные телеграмм-каналы.