Москва, 23 марта, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Соглашение, устанавливающее добровольное согласование странами — членами ЕАЭС специфических субсидий на промышленные товары, Госдума ратифицировала на пленарном заседании 23 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Документ был подписан членами Евразийского экономического союза в Казани в мае 2017 года. Он вводит процедуру добровольного согласования государствами — членами ЕАЭС с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий. Так, ответственный департамент комиссии будет анализировать и принимать решение о допустимости или недопустимости специфических субсидий. Однако речь идет только о субсидиях в отношении промышленных товаров.

При принятии решения комиссия будет ориентироваться на 15 критериев, которые установлены соглашением. Так, в частности, будет учитываться охват и размер субсидии, вид ее получателя, длительность, цель, а также основания для предоставления средств. Как отмечали в ходе обсуждения документа депутаты Госдумы, такие критерии создадут добросовестную конкуренцию между участниками рынка, а также обеспечат развитие промышленного сотрудничества между странами ЕАЭС.

«Соглашение разработано в целях создания условий для функционирования и развития Евразийского экономического союза, а также для развития промышленного производства, для повышения прозрачности и предсказуемости оказания государствами-членами государственной поддержки промышленным секторам экономики, для создания транспарентной и предсказуемой среды в сфере предоставления государствами-членами специфических субсидий в отношении промышленных товаров в части, касающейся оценки реализуемых государствами-членами субсидий», — отметили депутаты комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в своем заключении.

Документ изменяет некоторые законы РФ, поэтому подлежит обязательной ратификации. Как отметили депутаты в ходе пленарного заседания, все остальные страны уже ратифицировали это соглашение.