Госдума ратифицировала согласование специфических субсидий для стран ЕАЭС
Москва, 23 марта, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Соглашение, устанавливающее добровольное согласование странами — членами ЕАЭС специфических субсидий на промышленные товары, Госдума ратифицировала на пленарном заседании 23 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.
Документ был подписан членами Евразийского экономического союза в Казани в мае 2017 года. Он вводит процедуру добровольного согласования государствами — членами ЕАЭС с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий. Так, ответственный департамент комиссии будет анализировать и принимать решение о допустимости или недопустимости специфических субсидий. Однако речь идет только о субсидиях в отношении промышленных товаров.
При принятии решения комиссия будет ориентироваться на 15 критериев, которые установлены соглашением. Так, в частности, будет учитываться охват и размер субсидии, вид ее получателя, длительность, цель, а также основания для предоставления средств. Как отмечали в ходе обсуждения документа депутаты Госдумы, такие критерии создадут добросовестную конкуренцию между участниками рынка, а также обеспечат развитие промышленного сотрудничества между странами ЕАЭС.
«Соглашение разработано в целях создания условий для функционирования и развития Евразийского экономического союза, а также для развития промышленного производства, для повышения прозрачности и предсказуемости оказания государствами-членами государственной поддержки промышленным секторам экономики, для создания транспарентной и предсказуемой среды в сфере предоставления государствами-членами специфических субсидий в отношении промышленных товаров в части, касающейся оценки реализуемых государствами-членами субсидий», — отметили депутаты комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в своем заключении.
Документ изменяет некоторые законы РФ, поэтому подлежит обязательной ратификации. Как отметили депутаты в ходе пленарного заседания, все остальные страны уже ратифицировали это соглашение.