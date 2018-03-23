Москва, 23 марта, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Выданный Великобритании по обмену бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не представлял никакой ценности, сообщил 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он напомнил, что обмен шпионами состоялся в 2010 году, тогда в Россию вернулись десять человек. Одним из переданных Лондону стал осужденный за шпионаж Скрипаль, и его отдали ввиду отсутствия угрозы для Москвы.

«Он не представлял для России никакой ценности, не имел никакого значения, вот его и отдали», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что «безумная операция» по отравлению Скрипаля в британском городе Солсбери, осуществленная, со слов британских политиков, из России, является нелогичной с позиции интересов самой России.

«Неужели кто-то всерьёз считает, что кто-то в России даже задумался бы о проведении столь безумной операции накануне президентских выборов и за считаные месяцы до такого важного международного события, как чемпионат мира по футболу?» — сказал Песков.

Странным, по его словам, является и обвинение именно России. С таким же успехом официальные лица в Великобритании могли показать пальцем на любую страну, тем более что само по себе данное действие не требует аргументации. Однако ответственность за подобные международные выходки придется нести, сообщал ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко.

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Напомним, Сергей Скрипаль вместе с прибывшей из Москвы дочерью Юлией были обнаружены с признаками отравления химическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери. Сотрудников посольства России к ним не пустили, а официальный Лондон всячески воспрепятствовал попыткам российской стороны добиться участия в расследовании инцидента. При этом официальные власти Великобритании развязали грязную кампанию, обвинив Россию в причастности к покушению, и подключили к давлению на Москву другие западные столицы.