Советник мэра Ярославля Дмитрий Носов ополчился на бизнесменов-вредителей
Ярославль, 23 марта, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Советник ярославского мэра Дмитрий Носов, который в перспективе может занять должность первого заместителя, все свое внимание сосредоточил на внешнем виде ларьков и работе предпринимателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Со СМИ Дмитрий Носов общаться не желает (во всяком случае, на запрос нашего информагентства он так и не ответил), сотовый телефон его тоже держат в строжайшей тайне. Тем не менее, советник регулярно пишет в социальных сетях и делится своими впечатлениями о новой сфере деятельности. Почему-то все свое внимание он пока сосредоточил на «убогих ларьках»:
«В недавнем посте я видел некоторые возгласы о том, что для бизнеса создают невыносимые условия. Я понимаю, что правда в этом есть, но она точно не касается Ярославля. В Ярославле, я в этом убедился лично, мэр и губернатор ставят в приоритет развитие бизнеса и бизнес идёт на встречу. Просто так никто никакое сооружение не сносит. Всем владельцам таких убогих ларьков предлагаются выгодные условия: земля и договор на 8 лет. Многие бизнесмены уже воспользовались этим предложением», — пишет Дмитрий Носов.
В качестве примера он приводит фото ларька, который соответствует концепции:
«На примере ларёк: чисто, уютно, комфортно, красиво и удобно для покупателей. Если всё аккуратно, красиво, уютно и качественно, а если ещё и вкусно, естественно, к вам пойдут люди. Это здорово! Хороший внешний вид, хорошая конструкция — всегда капитализация в большее. Многие предприниматели это уже поняли. Встаньте на место тех, кто уже сделал изменения, кто преобразил город в лучшую сторону, кто развил свой бизнес, а в это же время бизнесмены-вредители, без налогов, без документов торгуют незаконно спиртными напитками и т.д. да еще и портят внешний вид города! Напрашивается вопрос. Как так получается? Где справедливость?», — вопрошает советник.
Он предупреждает: все сооружения такого рода будут снесены, бизнес должен работать в равных условиях.