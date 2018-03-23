Ярославль, 23 марта, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Советник ярославского мэра Дмитрий Носов, который в перспективе может занять должность первого заместителя, все свое внимание сосредоточил на внешнем виде ларьков и работе предпринимателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница ВКонтакте Дмитрия Носова Ларек, который понравился Дмитрию Носову

Со СМИ Дмитрий Носов общаться не желает (во всяком случае, на запрос нашего информагентства он так и не ответил), сотовый телефон его тоже держат в строжайшей тайне. Тем не менее, советник регулярно пишет в социальных сетях и делится своими впечатлениями о новой сфере деятельности. Почему-то все свое внимание он пока сосредоточил на «убогих ларьках»:

«В недавнем посте я видел некоторые возгласы о том, что для бизнеса создают невыносимые условия. Я понимаю, что правда в этом есть, но она точно не касается Ярославля. В Ярославле, я в этом убедился лично, мэр и губернатор ставят в приоритет развитие бизнеса и бизнес идёт на встречу. Просто так никто никакое сооружение не сносит. Всем владельцам таких убогих ларьков предлагаются выгодные условия: земля и договор на 8 лет. Многие бизнесмены уже воспользовались этим предложением», — пишет Дмитрий Носов.

В качестве примера он приводит фото ларька, который соответствует концепции:

«На примере ларёк: чисто, уютно, комфортно, красиво и удобно для покупателей. Если всё аккуратно, красиво, уютно и качественно, а если ещё и вкусно, естественно, к вам пойдут люди. Это здорово! Хороший внешний вид, хорошая конструкция — всегда капитализация в большее. Многие предприниматели это уже поняли. Встаньте на место тех, кто уже сделал изменения, кто преобразил город в лучшую сторону, кто развил свой бизнес, а в это же время бизнесмены-вредители, без налогов, без документов торгуют незаконно спиртными напитками и т.д. да еще и портят внешний вид города! Напрашивается вопрос. Как так получается? Где справедливость?», — вопрошает советник.

Он предупреждает: все сооружения такого рода будут снесены, бизнес должен работать в равных условиях.