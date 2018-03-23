Москва, 23 марта, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Матч между московским ЦСКА и финским «Йокеритом», который состоялся в ночь с 22 на 23 марта, стал самым долгим в истории КХЛ. Длительность матча позабавила пользователей Twitter — они оставляют многочисленные шутки и вспоминают колыбельную «Спят усталые игрушки».

Скриншот страницы Twitter «Это хоккей!» В соцсетях высмеяли самый долгий матч в истории КХЛ между ЦСКА и «Йокеритом»

Еще во время игры зрители отмечали, что и не надеются на быстрое завершение матча. По подсчетам некоторых, встреча ЦСКА и «Йокерита» продлится до утра, а часть пользователей и вовсе ставили на вечер следующего дня.

«Утром проснусь, а ЦСКА — «Йокерит» все еще играют», — пишет Наташа из Эллады.

«Планы на завтра:

10:00 отправлю брата в школу

13:00 поеду на прием

15:00 приеду домой

17:00 сделаю уроки

19:00 посмотрю 87-ой овертайм ЦСКА — «Йокерит», — поделился планами Селеман.

Некоторые пользователи стали строить и более глобальные планы по поводу того, чем займутся, пока продолжается матч. Кто-то подсчитал, что успеет защитить свой диплом, а кто-то и вовсе собрался приехать в Москву на игру.

«Да я диплом быстрее защищу, чем этот матч закончится», — считает Омяк.

«Может, я еще успею приехать в Москву на матч?», — поинтересовался Владислав М.

Пользователи также шутили, что игре и вовсе не суждено закончиться хотя бы потому, что вахтёр Ледового дворца ЦСКА всех выгонит из-за позднего времени.

«В четвертом овертайме придет бабушка-вахтер и всех выгонит из дворца ЦСКА: и армейцев, и «Йокерит», и ложу VIP», — написал журналист Павел Лысенков.

Журналист Александр Рогулев, который был на матче до победного конца, рассказал в своём Twitter, чем занимались болельщики, пока на ледовом поле шла игра. Оказалось, что и любители хоккея с юмором подошли к длительности матча и пели колыбельную «Спят усталые игрушки».

«Фанаты ЦСКА поют «Спят усталые игрушки», — рассказал Рогулев.

Некоторые пользователи соцсетей нашли в такой долгой игре и плюсы, пусть и своеобразные. Так, Арсений П. отметил, что зрители, которые смотрели матч непосредственно в Ледовом дворце, заплатили за одну игру, а посмотрели сразу несколько.

Скриншот страницы Twitter Кот Леопольд В соцсетях высмеяли самый долгий матч в истории КХЛ между ЦСКА и «Йокеритом»

«Кто-то там ругал руководство ЦСКА за высокие цены на хоккей. Ребята вон заплатили за один матч, а уже третий смотрят», — пишет Арсений.

Однако не все пользователи на такой положительной ноте отнеслись к длительности игры. Некоторые из них отметили, что подобные матчи убивают желание следить за хоккеем.

«Такие матчи, как ЦСКА — «Йокерит» напрочь убивают даже малейшее желание следить за хоккеем», — заключил Александр Ц.

Напомним, пятый матч полуфинальной серии Западной конференции между ЦСКА и финским «Йокеритом» продлился 142 минуты и 9 секунд. Основное время завершилось счётом 1:1, после чего последовали еще пять овертаймов. Победу гостям на 143-й минуте принёс бросок Мики Ниеми. Эта встреча стала самой продолжительной в истории Континентальной хоккейной лиги. Предыдущее достижение принадлежало матчу между украинским «Донбассом» и пражским «Львом», которые в 2014 году провели на льду 126 минут и 14 секунд.