Москва, 23 марта, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT не смог вспомнить ни одного случая, когда российский лидер Владимир Путин был готов уйти из политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, у Путина есть полное понимание того, что нужно делать, чтобы Россия стала лучше. Поэтому, отвечая на вопрос Софико Шеварднадзе о том, говорил ли когда-либо Путин о намерении оставить работу, Песков ответил: «Нет, не думаю».

«Он лучше всех в стране знает масштаб проблем. И в то же время он понимает, как можно решить эти проблемы», — пояснил Песков.

Он добавил, что чувствует, что для президента России стремление сделать страну лучше — это «настоящий драйв в сочетании с чувством ответственности. Это Песков чувствует, работая рядом с Путным.

«Это великий шанс для нашей страны и большой вызов для него», — заключил Песков.

Ранее, 19 марта, на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба президент России Владимир Путин заявил, что главное — это внутренняя повестка дня, и прежде всего рост экономики страны и придание ей «инновационного характера».

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Для него главными приоритетами в работе станут обеспечение обороноспособности России и рост экономики государства.