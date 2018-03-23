Москва, 23 марта, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин глубоко владеет проблематикой регионов страны и представляет себе пути решения задач, стоящих перед державой. Об этом в интервью RT заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам официального представителя Кремля, российский лидер знает о трудностях людей, работающих в самых разных сферах.

«Он очень хорошо понимает, что нужно сделать для улучшения страны, он видит лучше, чем кто-либо, масштаб проблем. Он знает проблемы разных регионов, проблемы людей, работающих в разных сферах экономики, бюджетников», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что действующий президент России владеет данными по экологическим проблемам, по сложностям на производстве, в здравоохранении, социальной политике «и так далее». Кроме того, Путин понимает, как эти трудности преодолевать.

«Для него это значительная мотивация, вкупе с чувством ответственности. Это большая возможность для нашей страны и значительный вызов для него самого», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба президент России подчеркнул, что для него главными приоритетами в работе станут обеспечение обороноспособности России и рост экономики государства.

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Он отметил, что главное — это внутренняя повестка дня, и прежде всего рост экономики страны и придание ей «инновационного характера».

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