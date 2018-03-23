Заявление по делу Скрипаля «демонстрирует растерянность в рядах ЕС»
Москва, 23 марта, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Евросовет был вынужден под давлением Лондона и Вашингтона для изображения единства Европы состряпать расплывчатое по содержанию и политизированное по сути заявление о «высокой вероятности ответственности» России в деле Скрипаля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
Москва считает спекулятивным и бездоказательным заявление Совета Евросоюза о серьезном отношении к обвинениям Лондона в адрес РФ по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
«Подобные формулировки демонстрируют растерянность в рядах ЕС, которых Великобритания и США пытаются насильно втянуть в новый виток конфронтации с нашей страной. Это же касается демонстративного и бессмысленного вызова посла ЕС в России для консультаций в Брюссель», — считает Железняк.
Подобное давление — это конвульсивные попытки помешать укреплению России, которая вернула себе ключевую роль на международной арене, отметил депутат.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Евросоюз отзывает своего посла в России Маркуса Эдерера для консультаций в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.