Москва, 23 марта, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Евросовет был вынужден под давлением Лондона и Вашингтона для изображения единства Европы состряпать расплывчатое по содержанию и политизированное по сути заявление о «высокой вероятности ответственности» России в деле Скрипаля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Москва считает спекулятивным и бездоказательным заявление Совета Евросоюза о серьезном отношении к обвинениям Лондона в адрес РФ по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Подобные формулировки демонстрируют растерянность в рядах ЕС, которых Великобритания и США пытаются насильно втянуть в новый виток конфронтации с нашей страной. Это же касается демонстративного и бессмысленного вызова посла ЕС в России для консультаций в Брюссель», — считает Железняк.

Подобное давление — это конвульсивные попытки помешать укреплению России, которая вернула себе ключевую роль на международной арене, отметил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Евросоюз отзывает своего посла в России Маркуса Эдерера для консультаций в связи с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.