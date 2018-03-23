Чита, 23 марта, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Забайкальский край не участвует в федеральном проекте по экспорту молока в КНР, об этом сказано в ответе на запрос газеты gazetavechorka.ru в региональный минсельхоз.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

«Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в рамках развития делового сотрудничества России и Китая проводит работу по созданию условий для экспорта российского молока и молочной продукции. Однако в Забайкальский край поручение об организации участия забайкальских сельхозтоваропроизводителей в данном проекте не поступало», — сообщили чиновники.

Запрос был составлен после того, как министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в интервью ТАСС известил о завершении регистрации в апреле 2018 года российских и китайских предприятий, имеющих право на экспорт молочной продукции в соседнюю страну.

«Таким образом, шанс забайкальских крестьян хоть как-то улучшить свое материальное положение и уровень жизни за счет продажи молока близится к нулю. А ведь Забайкалье — приграничный регион», — отмечают забайкальские коллеги.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поставил задачу, чтобы российский экспорт продовольствия через четыре года превысил импорт. Способствовать этому призвана федеральная программа «Экспорт АПК», где предусматривается возможность предоставления российским компаниям субсидий из средств федерального бюджета на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией и омологацией продукции на внешних рынках.

Забайкальскому краю действительно стоило бы поучаствовать в проекте, посылку по данным того же краевого минсельхоза, в 2017 году во всех категориях хозяйств Забайкалья было произведено 334,2 тонны молока, что соответствует 7 месту среди 12 регионов Сибирского федерального округа.

Наибольшие показатели по производству молока зарегистрированы в сельхозорганизациях Нерчинского района (1248 тонн или 118,9%) и крестьянских (фермерских) хозяйствах Карымского района (1235,4 тонны или 120,5%).