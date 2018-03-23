Москва, 23 марта, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Госдума приняла закон о праве жильцов заключать прямой договор с ресурсоснабжающими организациями, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта. Таким образом предлагается исключить коррупцию со стороны управляющих компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

Все выиграют от этого закона, заявил депутат Госдумы Александр Сидякин («Единая Россия»). В частности, управляющие компании не смогут «прокручивать» взносы граждан.

Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) считает, что закон решит не все проблемы.

«И сейчас есть возможность напрямую перечислять средства на услуги ЖКХ. Да, закон систематизирует, да, закрепляет положения в Жилищном кодексе, но всегда ли управляющая компания — это зло?» — задает он вопрос.

Закон не позволит пользоваться деньгами ресурсников или закрывать дыры, признал депутат. Он опасается, что у управляющих компаний появится соблазн переложить выпадающие доходы на жильцов, например, за тепло.

В ходе дискуссии депутат Госдумы Галина Хованская («Справедливая Россия») обратила внимание на добровольность перехода на прямые договора с поставщиками.

Так, собственники жилья смогут на общем собрании принять решение о переходе на прямые договорные отношения и исключить управляющую организацию как посредника.

Одновременно ресурсоснабжающие организации получат право отказаться в одностороннем порядке от договора на снабжение коммунальными услугами и перейти на прямые договорные отношения, если у управляющих организаций есть задолженность за два и более месяца.