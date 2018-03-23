Ярославская область, 23 марта, 2018, 10:42 — ИА Регнум. В Борисоглебском районе Ярославской области прокуратура отменила решение местных депутатов брать деньги за погребение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Pixabay.com МУП незаконно взимал деньги за предоставление места на кладбище

В посёлке Борисоглебский МУП ЖКХ «Акватерм-сервис» взимало с жителей плату за предоставление места на поселковом кладбище.

Районная прокуратора установила, что муниципальное предприятие распоряжается кладбищем незаконно. Оно является муниципальной собственностью, при этом органами местного самоуправления каких-либо актов о передаче и закреплении кладбища за МУП ЖКХ «Акватерм-сервис» не издавалось

Проверка выяснила, что МУП ЖКХ «Акватерм-сервис» руководствовалось положением о порядке деятельности общественных кладбищ, утверждённого Собранием представителей Борисоглебского муниципального округа в 2004 году.

Этот акт отменили, а в директору МУП ЖКХ «Акватерм-сервис» внесено представление об устранении нарушений закона.