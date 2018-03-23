Магадан, 23 марта, 2018, 10:38 — ИА Регнум. У жителей Магадана изымают телефоны в рамках расследования дела об оскорблении мэра города Юрия Гришана. Следственный комитет считает, что главе в период с 4 декабря 2017 года по 8 февраля 2018 года в мессенджере WhatsApp было нанесено оскорбление, связанное с исполнением им должностных обязанностей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В связи с расследованием этого возбуждённого по 319-й статье УК РФ («Оскорбление представителя власти») уголовного дела у двух общественников, состоявших в WhatsApp-группе «За возвращение прямых выборов мэра», сотрудники полиции изымали сотовые телефоны, пишет ИА «Весьма».

"Ко мне пришли вчера около 19:00 двое полицейских, один из которых представился сотрудником отдела по борьбе с терроризмом, — сообщила изданию жительница Магадана Наталья, — они мой телефон и изъяли. Сегодня я была у следователя Следственного комитета, где узнала, что телефон забрали по уголовному делу, возбужденному по 319-й статье УК РФ. Я пояснила, что личной неприязни к мэру города не испытываю, не являюсь активным участником группы, не активист, не террорист. Но, как и любой водитель на низком авто, я возмущалась нечищеными дорогами и дворами, выражая свое мнение, но без «нецензурщины». На самом деле, я не очень понимаю, что происходит. У нас что, 37-й год наступил?»

Телефон женщине вернули. Кроме неё без этого средства связи следователи оставили ещё одного жителя Магадана Василия Коняхина.

По версии следствия, в период с 4 декабря 2017 года по 8 февраля 2018 года несколько жителей Магадана с помощью программы «What's Аpp», публично и осознавая, что их сообщения видны неограниченному кругу лиц, разместили в указанных группах сообщения, содержащие оскорбления Юрия Гришана. Целью скрывшихся под псевдонимами злоумышленников, по мнению Следственного комитета, было унизить главу Магадана.

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Следственный комитет подтверждает, что телефоны действительно изымал.

«При проведении следственных действий с изъятыми телефонами предварительным следствием исследуются исключительно оскорбительные выражения, размещенные в группах программы What's Аpp, при этом иная информация, содержащаяся в указанных телефонах, следствием просмотру и анализу не подвергается», — заверили в СК региона. По информации ведомства, все мобильные средства связи уже возвращены владельцам.

Магаданский адвокат Руслан Кашапов пояснил, что нужно конкретизировать, была ли у лица цель оскорбить мэра или ее не было.

«Что касается общей схемы, то даже если два человека (без участия должностного лица, мэра) обсуждают что-то в вацап и называют (или называет один из них), скажем, чиновника Рафика Иванова нецензурными словами — здесь уже есть признак публичности, — пояснил эксперт. — И если, к примеру, третий участник делает «скрины» и показывает их чиновнику, тот может подать заявление в СКР об оскорблении. Публичность присутствует тогда, когда чьи-то слова звучат в присутствии третье лица, постороннего, не являющегося тем представителем власти, в отношении которого высказаны, в том числе и с помощью электронных средств, например, телефона и группы в WhatsApp. Вопрос только в том, как потом рассматривать, «разворачивать», эту ситуацию. И нужно исходить из контекста, было ли оскорбительное высказывание связано с исполнением своих должностных обязанностей представителем власти».

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Как сообщало ИА REGNUM, причиной претензий горожан к мэру Магадана Юрию Гришану стала некачественная и недостаточно оперативная, на их взгляд, уборка снега в столице Колымы. Люди жаловались на то, что по городу невозможно ни ходить пешком, ни проехать на машине, а техника чистит проезды оперативно только у правительства. Ситуация усложнялась тем, что очень обильные снегопады в городе следовали один за другим. Люди были вынуждены собирать деньги сами на заказ техники, которая расчищала внутридворовые проезды: проехать к многоэтажкам не могли даже машины скорой помощи.