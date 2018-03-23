Москва, 23 марта, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить приглашать посетителей в Госдуму в связи с эпидемией гриппа, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«У нас каждый день несколько тысяч человек, хорошо, не было ЧП. Я думаю, надо ужесточить (правила прохода). А сейчас в связи с эпидемией гриппа вообще прекратить приглашать кого-либо в Думу кроме круглых столов, парламентских слушаний, а просто посетителей принимать в другом месте», — сказал Жириновский.

В ходе пленарного заседания парламентарии подняли тему ужесточения правил прохода в Госдуму — в последнее время помощники депутата встречают посетителей, которым был заказан пропуск. Такая практика вызвала недоумение у ряда парламентариев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что ничего нового в этом нет, и выразил готовность обсудить и проработать изменения в правилах прохода, если это необходимо.

«У нас очень много (людей) приходит по пропускам, заказанным одними депутатами, а дальше (посетители) остаются на протяжении дня в здании Думы и переходят из кабинета в кабинет, жалоб много со стороны депутатов», — привел он аргумент в пользу жестких требования прохода в Госдуму.