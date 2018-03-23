Томск, 23 марта, 2018, 10:13 — ИА Регнум. В Томской области продолжается реализация губернаторской программы «Чистая вода». Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, в 2018 году в программу попадут населённые пункты от трёхсот жителей и выше.

Tomsk.gov.ru Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

В рамках первого этапа программы «Чистая вода» в 69 посёлках региона установили 70 локальных водоочистных комплексов мощностью 1,5 кубометра очищенной воды в час, которые разработали и изготовили специалисты Томского политехнического университета. Возможность доступа и подключения к ним получили не только жители, но и 13 социальных объектов. Общий процент обеспеченности сёл качественной питьевой водой вырос с 12 до 37.

«В конце 2016 года губернатор Сергей Жвачкин поставил задачу — решить проблему питьевой воды именно для сельских территорий. Проект отработал в течение 2017 года, его результаты можно считать успешными. За год доступ к доброкачественной питьевой воде получили почти 56,5 тысячи сельских жителей», — сказал замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Уточняется, что на финансирование «Чистой воды» в 2017 году областной бюджет направил более 94 млн рублей. На эти деньги установили 70 блок-боксов, а также завершили строительство станции в Бакчаре и сетей водоснабжения на улице Шпальной в областном центре. Бюджет программы 2018 года уже известен — 68,7 миллиона рублей. Эти деньги предназначены на установку 50 комплексов и проектирование станций водоподготовки и сетей в селе Молчаново. Благодаря этому доступ к качественной питьевой воде получат еще 28 тысяч жителей региона.

При этом в обладминистрации подчёркивают, что заявки на участие в проекте подали уже 72 населённых пункта, где требуется установить 75 станций. В феврале 2018 года рабочая группа во главе с Евгением Паршуто определила базовые критерии отбора участников программы «Чистая вода — 2018». Это количество населения от 300 человек, готовность муниципалитетов финансировать расходы на подключение комплексов к сетям, благоустройство площадок, а также передача блок-боксов в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям.

Добавим, президент РФ Владимир Путин, обращаясь 1 марта 2018 года с посланием к Федеральному собранию, подчеркнул, что предстоит большая работа по повышению качества питьевой воды в стране.

Власти Томской области ведут работу по этому направлению при поддержке томской науки. Примечательно, что томскими «электронными колодцами» уже заинтересовались другие регионы России. Например, Новгородская область. Новгородская делегация познакомилась с томской разработкой в декабре 2017 года.

«После встречи в Томске 15 декабря 2017 года губернаторов Сергея Жвачкина и Андрея Никитина томский проект обрёл статус межрегионального: Национальный исследовательский Томский политехнический университет принял заказ на комплектование станции «Чистая вода» для Новгородской области», — напомнили в обладминистрации.

«Электронный колодец» (локальный комплекс водоочистки) представляет собой утеплённый блок-бокс в контейнерном исполнении и несколько основных рабочих узлов, есть станции и для установки внутри помещений. Оборудование учитывает особенности подземных вод в местах установки комплекса. Производительность объекта составляет 1,5 кубометра очищенной воды в час. Такие локальные станции просты в использовании. Чтобы набрать воды, нужно подойти к контейнеру и нажать антивандальную кнопку, не позволяющую испортить оборудование. Доступ к устройству и блок-боксу не ограничен, плата с жителей не взимается.

Напомним, в Томской области первую локальную станцию подготовки воды по программе «Чистая вода» Сергей Жвачкин открыл в июле 2017 года в селе Каргала. До этого жители многие годы жаловались на качество воды в скважинах, которая, по их словам, была «цвета кваса» и имела запах сероводорода.

На открытии станции Сергей Жвачкин отметил, что в шегарском селе Каргала живут более 700 человек, а качество воды было одним из самых неудовлетворительных в области: содержание железа, марганца и других веществ в ней было в несколько раз выше допустимых показателей.

По словам Сергея Жвачкина, программа «Чистая вода» является недешёвой:

«Но я убеждён: экономить на здоровье людей больше нельзя! Ведь что такое вода? Это здоровье. Я сам много лет прожил в Стрежевом, помню коричневую воду, в которой детей купали, и которую сами пили».

Ректор Сибирского государственного медицинского университета Ольга Кобякова рассказала, что 10% из 10 тысяч известных медицинской науке заболеваний обусловлены низким качеством воды. Поэтому открытие сети локальных станций чистой воды трудно переоценить.