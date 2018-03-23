Москва, 23 марта, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия») предложил нижней палате парламента подготовить заявление в связи с дискриминацией русскоязычного населения в Латвии, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании. Принятые поправки предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке

«Предлагаю дать поручение к исходу дня и подготовить заявление в международные организации с целью высказать позицию и дать оценку», — сказал Швыткин.

Согласно новым правилам, в начальной школе обучение осуществляется по трем моделям (при этом 50% предметов преподается на латышском языке), в седьмом-девятом классах — 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, а в средней школе (10−12-е классы) — обучение идет только на латышском языке. Исключение — предметы, связанные с родным языком.