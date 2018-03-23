Ярославль, 23 марта, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области просит мэрию Ярославля передать в региональную собственность те здания и помещения, в которых сейчас находятся многофункциональны центры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://mfc76.ru МФЦ в Дзержинском районе Ярославля

Этот вопрос обсуждался 22 марта на заседании профильных комиссий муниципалитета. Региональные власти просят передать одно здание на ул. Панина и еще четыре нежилых помещения первых этажей в разных районах Ярославля из муниципальной собственности в областную «для осуществления уставной деятельности многофункциональных центров».

У депутатов возникли вопросы: зачем области эти здания, если они и так часть из помещений МФЦ арендуют, часть используют на безвозмездной основе. Смутила и безвозмездная передача.

«Вы говорите — потерь бюджета не наблюдается. Но у помещений есть кадастровая стоимость, они включены в казну города», — выразили обеспокоенность депутаты. Точно так же их интересовало — а не начнут ли МФЦ расширяться, после чего городу придется искать для них новые, более просторные здания, которых и так нет.

На это представители мэрии предложили исходить из того, что помещения длительное время используются под МФЦ, и вопрос об их освобождении и использовании в других целях не рассматривается. То есть в них как были многофункциональные центры, так они останутся, люди к ним уже привыкли, услуги пользуются спросом. Что же касается передачи их в собственность области — это будет означать, что региональные власти, как новый собственник, смогут вкладывать деньги в капитальный ремонт, обслуживать помещения, с города снимается нагрузка.

Изначально, при становлении МФЦ, так и было задумано. Окончательное решение о передаче примет муниципалитет.