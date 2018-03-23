Санкт-Петербург, 23 марта, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров опроверг информацию о том, что в депутатском корпусе зреет предложение о вынесении вотума недоверия губернатору Георгию Полтавченко.

Www.assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

По словам спикера Заксобрания, одновременно возглавляющего петербургскую организацию «Единой России», публикации об этом в СМИ «не имеют под собой абсолютно никаких оснований и намеренно раздуты депутатами оппозиционных фракций и отдельными журналистами буквально на голом месте».

«Фракция «Единая Россия» всегда поддерживала и будет поддерживать нашего губернатора Георгия Сергеевича Полтавченко», — заявил глава петербургского парламента.

Вечером 22 марта депутат Заксобрания Борис Вишневский («Яблоко») рассказал на своей странице в Facebook, что на заседании комиссии Заксобрания по городскому хозяйству, где обсуждалась проблема уборки крыш от снега и льда, «единоросс Андрей Васильев предложил вынести вотум недоверия губернатору, чтобы заставить чиновников работать над решением этих проблем».

«На моей памяти, это первый случай, когда член фракции ЕР выступает с таким предложением. Может быть, он знает что-то, что мы еще не знаем?», — задался вопросом «яблочник», напомнив, что вотум недоверия главе исполнительной власти города последний раз выносился Ленсоветом в 1993 году в адрес Анатолия Собчака.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, позже в интервью одному из телеканалов депутат Андрей Васильев дезавуировал своё высказывание о вотуме недоверия губернатору. Васильев подчеркнул, что использовал риторический вопрос о вотуме как фигуру речи.

Напомним, после завершения президентских выборов, на которых Владимир Путин получил в Петербурге более 75% голосов избирателей, опрошенные ИА REGNUM политологи предположили, что Георгий Полтавченко с большой долей вероятности проработает на посту губернатора Петербурга до конца своих полномочий, истекающих осенью 2019 года.

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