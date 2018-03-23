Москва, 23 марта, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Действующий президент РФ Владимир Путин, победивший на президентских выборах 18 марта 2018 года, был удивлен результатами голосования граждан России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

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«Он сам сказал, что это было достаточно неожиданным для него», — сказал Песков.

Получив такой уровень поддержки, Владимир Путин чувствует и «уровень ответственности», пояснил Песков. Он пояснил, что за поддержку несет бремя ответственности любой лидер.

К рекордным результатам Путина на президентских выборах в России сказалось, в частности, давление на Россию со стороны других стран. Это, считает Песков, сподвигло людей «объединиться вокруг сильного лидера».По последним данным ЦИК (обработано 99,84% протоколов), самовыдвиженец Владимир Путин набрал 76,66% голосов, на втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин, он набрал 11,8%.

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На третьем месте — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%. Явка на выборах составила 67,5%, на избирательные участки пришли 73,6 млн человек.

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