Оренбург, 23 марта, 2018, 09:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области необходимо создать отдельный департамент вне министерства физической культуры, спорта и туризма региона. Ведомство работает в туристическом направлении неэффективно, делая упор в основном на развитие физической культуры и спорта, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета по развитию туризма при Союзе торгово-промышленных палат Оренбургской области Владимир Гетман.

Рубинский И.П. Туризм. 1968

В своём выступлении за заседании ТПП региона он подверг критике работу чиновников в туристической отрасли.

«Необходимо сделать туризм прибыльной отраслью, работающей на финансовое благополучие Оренбургской области. Ситуацию надо менять, а туризм надо рассматривать не как вид спорта, а как составляющую несырьевого экспорта услуг, и развивать его в рамках инвестиционных программ.

Задачи спорта и туризма во многом разнятся: спорт — это престиж страны и здоровье нации, то есть социальная сфера, а туризм — сфера отдыха и развлечений, связанная со значительными финансовыми потоками, то есть экономическая категория. Тем более что, согласно «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года», туризм рассматривается как источник финансовых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», — подчеркнул Гетман.

Он предложил в качестве выхода из ситуации, в которой туризм, по его, Владимира Гетмана мнению, находится на положении «бедного родственника» у физической культуры и спорта и не получает достаточных инвестиций, выделение управления организационной работы и туризма в отдельный самостоятельный департамент при правительстве Оренбуржья либо при министерстве экономического развития, промышленной политики и торговли.

«Это на порядок повысит его управляемость и эффективность работы. Инвестировать в гостиничный и рекреационный бизнес могут не только государство, но и частные компании. Но они будут ожидать от него доходности, иначе инвестиций не будет», — считает Гетман.

Министерство культуры Российской Федерации опубликовало рейтинг субъектов Российской Федерации по развитию туризма. Регионами-лидерами российского туризма признаны Москва, Санкт-Петербург, Татария и Краснодарский край.

«Интересно, что в регионах-лидерах (кроме Москвы) произошёл «цивилизованный развод» спорта с туризмом, отчего, судя по результатам, регионы только выиграли», — отметил зампред комитета по развитию туризма Союза ТПП Оренбуржья.

По его словам, в Ленинградской области туризм развивает Комитет Ленинградской области по туризму, в Санкт-Петербурге — Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, в Татарии — Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, в Краснодарском крае — министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Это касается регионов-лидеров. Что же касается соседей Оренбургской области, то в соседних регионах с относительно высокими показателями развития туризма им занимаются Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, Департамент туризма Самарской области, министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. В Казахстане работает Управление внешних связей и туризма Актюбинской области.

«Может быть, и нам стоит подумать, как отказаться от излишней «заорганизованности» наших туристских мероприятий, чтобы это было на пользу оренбуржцам и гостям области и способствовало продвижению области в туристической сфере? У Тулы (седьмое место) есть пряник и Комитет Тульской области по развитию туризма, а у нас (65-е место) — оренбургский пуховый платок и громадное разнообразие природно-климатических зон. Я верю — у нас получится, и организационными мерами при имеющихся в области ресурсах отрасль туризма, по сути, являющаяся одной из составляющих несырьевого экспорта услуг, получит необходимое развитие», — резюмировал Владимир Гетман.

Между тем в самом министерстве физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области не согласны с мнением Владимира Гетмана.

«Я не соглашусь с тем, что акцент делается именно на спорт. Сейчас туризму очень большое внимание уделяется», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM и.о. заместителя министра физической культуры, спорта и туризма региона Вячеслав Хохлов.

Он оценивает работу министерства, направленную на развитие туризма, на «хорошо»:

"Работаем. Есть какие-то недочёты. Есть победы какие-то».

По его словам, в регионе развиваются разные виды туризма. Пример оздоровительного направления — в Соль-Илецке (курорт «Солёные озёра», в Кувандыке — туристическая база, которую планируют сделать круглогодичной, помимо спортивного направления (горнолыжный спорт) будет развиваться и оздоровительное.

Добавим, что в стратегии туризма в Оренбуржье указано, что до 2030 года туристический поток ежегодно должен увеличиваться до 3%: ежегодное поступление финансовых средств в бюджет области — до 5%. Количество ночёвок, проведённых на территории Оренбургской области туристами, должно вырасти до российского уровня — 580 ночевок на 1000 человек (в 2009 году — 300).

О том, какой туристический поток был в 2016, 2017 годах, судить трудно, поскольку на официальном сайте министерства не удалось найти эти данные. Отчёты по программе «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011−2016 годы» датируются 2011−2013 годами.