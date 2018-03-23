Москва, 23 марта, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Российская валюта 22 марта отступала в парах с иностранными валютами под влиянием локальной технической коррекции на рынке нефти, тогда как налоговый период ограничил медвежий потенциал, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Доллар

«По итогам сессии доллар и евро подорожали на 0,64% и 0,37% соответственно. Доллар вернулся выше отметки 57 рублей, но не закрыл медвежий гэп, сформированный на старте сессии», — отметил эксперт.

Рубль демонстрировал ограниченный нисходящий импульс в течение дня, несмотря на двойное давление — со стороны бегства от рисков и ослабления других валют развивающихся рынков, а также снижение цен на нефть. Brent не смогла пробить отметку $70 и перешла к коррекции, но удержалась над уровнем $68 и 23 снова с утра снова штурмует область $69.

«Валюта ощущает на себе воздействие налоговых выплат и неустойчивость позиций доллара, который привлек спрос во второй половине дня, но на утренних торгах повсеместно сдает позиции на международном рынке Форекс», — пояснил Ковалев.

23 марта состоится заседание Банка России, у которого, по сути, имеются предпосылки для снижения ставки в более агрессивном формате — сразу на 50 базисных пунктов.

Однако в рамках базового сценария ожидается, что регулятор не станет удивлять и смягчит политику на 0,25% из-за возросших валютных рисков на фоне обострения геополитической обстановки.

«Учитывая возобновление покупок на рынке нефти и ослабление позиций доллара, рубль может начать сегодняшнюю сессию рывком вверх и снова отправить «американца» под отметку 57 рублей», — считает эксперт.

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