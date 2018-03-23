Доллар может уйти ниже 57 рублей
Москва, 23 марта, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Российская валюта 22 марта отступала в парах с иностранными валютами под влиянием локальной технической коррекции на рынке нефти, тогда как налоговый период ограничил медвежий потенциал, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.
«По итогам сессии доллар и евро подорожали на 0,64% и 0,37% соответственно. Доллар вернулся выше отметки 57 рублей, но не закрыл медвежий гэп, сформированный на старте сессии», — отметил эксперт.
Рубль демонстрировал ограниченный нисходящий импульс в течение дня, несмотря на двойное давление — со стороны бегства от рисков и ослабления других валют развивающихся рынков, а также снижение цен на нефть. Brent не смогла пробить отметку $70 и перешла к коррекции, но удержалась над уровнем $68 и 23 снова с утра снова штурмует область $69.
«Валюта ощущает на себе воздействие налоговых выплат и неустойчивость позиций доллара, который привлек спрос во второй половине дня, но на утренних торгах повсеместно сдает позиции на международном рынке Форекс», — пояснил Ковалев.
23 марта состоится заседание Банка России, у которого, по сути, имеются предпосылки для снижения ставки в более агрессивном формате — сразу на 50 базисных пунктов.
Однако в рамках базового сценария ожидается, что регулятор не станет удивлять и смягчит политику на 0,25% из-за возросших валютных рисков на фоне обострения геополитической обстановки.
«Учитывая возобновление покупок на рынке нефти и ослабление позиций доллара, рубль может начать сегодняшнюю сессию рывком вверх и снова отправить «американца» под отметку 57 рублей», — считает эксперт.
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