Вашингтон, 23 марта, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Таможенные пошлины на ввоз стали и алюминия в США были введены начиная с пятницы, 23 марта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном администрацией президента США Дональда Трампа.

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Следует отметить, что сборами будет облагаться продукция всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи, а также стран ЕС. В отношении этих государств окончательное решение по введению пошлин будет принято к 1 мая 2018 года, говорится в заявлении.

«Пошлины, о которых объявил президент (США Дональд Трамп, прим. ИА ИА REGNUM ), вступают в силу с пятницы 23 марта 2018 года», — сообщили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что сборы на продукцию сталелитейного производства составят 25%, а на алюминий —10%. Также сообщается, что в отношении стран, не подвергнутых пока ограничениям, «в случае необходимости» может быть введено квотирование на поставки указанных металлов.

В администрации Трампа уточнили, что страны, в отношении которых пошлины уже заработали, могут обсудить с Вашингтоном вопрос исключения их из списка.

Напомним, указ о введении данных пошлин был подписан главой США 8 марта. По словам Трампа, это нововведение направлено на поддержку американского производителя.

Это решение вызвало массу негативных откликов от властей ведущих мировых держав — против введения таких сборов высказались такие союзники США, как Япония и Евросоюз.

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Также негативно оценили экономические перспективы представители Китая, по их словам, введение ограничительных пошлин способно спровоцировать торговую войну, в которой проиграют все стороны.

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