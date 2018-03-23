Москва, 23 марта, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Состоявшиеся 18 марта выборы президента России стали удовлетворительными для 87% российских граждан, соответствующая цифра была определена в результате опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Ответы на вопросы социологов продемонстрировали, что 70% жителей России «полностью удовлетворены» прошедшими выборами, еще 17% ответили, что «скорее удовлетворены».

Таким образом, в 2018 году достигнут максимальный суммарный показатель за последние три избирательные кампании: в 2012 году об удовлетворенности выборами сообщили 71%, в 2008 году — 72%. При этом доля с вариантом ответа «Полностью удовлетворен» выросла за 10 лет с 28% до 70%.

Другой результат опроса — 60% опрошенных подчеркнули, что результаты выборов соответствуют волеизъявлению граждан. При этом 28% допустили, что во время подсчета бюллетеней были «подтасовки на местах», но они не оказали влияния на общий результат, и только 7% заявили недоверие к результатам выборов. Во время предыдущих президентских выборов, в 2012 году, доверие их результатам выражали 44% респондентов, 34% не исключали каких-либо подтасовок и 14% считали, что результатам выборов доверять нельзя.

Добавим, по данным Центризбиркома РФ, на выборах 18 марта победил действующий президент России Владимир Путин, набравший 76,69%. Явка, по данным зампредседателя ЦИК Николая Булаева, составила 67,49%.

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