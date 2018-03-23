Ханой, 23 марта, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров начал 23 марта рабочий визит во Вьетнам с возложения цветов к мемориалу павшим героям в Ханое и визита к мавзолею Хо Ши Мина, сообщает телеканал «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В ходе церемонии российская делегация во главе с министром отдала дань памяти павшим за свободу Вьетнама. Накануне Лавров прибыл в Ханой из Токио, где прошли его переговоры с главой МИД Японии Фумио Кисидой.

Позже Лавров встретился со своим коллегой — главой вьетнамского МИДа Фам Бинь Минем. Министры обсудили реализацию экономического потенциала и сотрудничество России и Вьетнама в военно-технической сфере.

Также на переговорах речь шла о совместной работе в торгово-инвестиционной, научно-технологической и гуманитарной областях. Лавров выразил признательность Вьетнаму за координацию действий в международных организациях, прежде всего в ООН.

В свою очередь, вьетнамский министр выразил уверенность, что визит Лаврова во Вьетнам укрепит двусторонние отношения.

Кроме того, Лавров провел переговоры с с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. 23 марта ожидаются переговоры Лаврова с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Напомним, по итогам 2017 года, товарооборот России с Вьетнамом вырос более чем на 35% и достиг исторического максимума с 1991 года — $5,23 млрд. Это стало возможно благодаря реализации заключенного в 2015 году соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом.