Москва, 23 марта, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации в пятницу, 23 марта, подведет итоги голосования на президентских выборах в стране. Об этом сообщила в четверг, 22 марта, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе заседания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«Предполагаем (23 марта) провести это итоговое заседание», — сказала Памфилова.

По ее словам, на итоговое заседание, которое пройдет в 12:00 мск, будут приглашены все кандидаты, участвовавшие в выборах, их представители, а также журналисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта в РФ состоялись выборы президента. На этот пост претендовали восемь кандидатов.

По предварительным данным, на выборах главы государства убедительную победу одержал действующий президент Владимир Путин. На втором месте — Павел Грудинин (КПРФ), а на третьем — Владимир Жириновский (ЛДПР).

Читайте также: ЦИК не нашел на выборах значимых нарушений

А также: Выборы-2018: как голосовали страны Запада и мир